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Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК
15.04.2019 13:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.21.by
Сын президента, занимающий пост его помощника по национальной безопасности, будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета.
На этом посту он сменит сложившего полномочия Андрея Асташевича, передает
Кандидатуру Виктора Лукашенко поддержали единогласно. Исполнять обязанности первого вице-президента НОК он будет, пока в Беларуси не пройдут крупные международные соревнования. Далее на Олимпийском собрании будет решаться вопрос кандидатуры на эту должность.
Виктор Лукашенко будет отвечать в первую очередь за международное сотрудничество и подготовку к крупным спортивным форумам в Беларуси - II Европейским играм и легкоатлетическому матчу Европа-США, который пройдет в сентябре текущего года.
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук пояснил, что дата проведения Олимпийского собрания пока не определена. "Думаю, ближе к зиме - после проведения различно рода чемпионатов. Потому что все федерации должны завершить год достойно", - сказал он.
Сергей Ковальчук добавил, что одновременно на Олимпийском собрании предстоит решить и ряд других кадровых вопросов в структуре Национального олимпийского комитета.
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Сын президента, занимающий пост его помощника по национальной безопасности, будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского...
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