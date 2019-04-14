Быть здоровым - замечательно.

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. С раннего возраста необходимо вести активный, здоровый образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены - словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. «Быть здоровым – это классно» на такую тему в СШ№2 г.Борисова в рамках шестого школьного дня организовано мероприятие для учащихся 6-х классов. В интерактивной беседе ребята обсудили какие вредные привычки приводят к ухудшению здоровья и что помогает человеку создавать основу для здорового образа жизни. Работая в группах учащиеся составили таблицы «Здоровый образ человека», вспомнили пословицы о здоровье, выполнили упражнение «Закончи логическую цепочку» и тест «Мое здоровье». В творческом конкурсе «Послание будущему поколению» школьники написали письмо будущему поколению с призывом вести здоровый и активный образ жизни.

А.Л.ДЕНИСЕНКО