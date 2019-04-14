Республиканская акция «За безопасность вместе»

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Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних». Цель - объединение усилий семьи и школы в формировании у учащихся ответственного отношения к личной безопасности. Перед законными представителями выступили инспектор ИДН Борисовского РУВД Кадлубай С.И., инспектор ГРОЧС Селедевская Е.Ф. До сведения законных представителей доведена информация об ответственности родителей за воспитание детей, недопустимости оставления детей без присмотра, уголовной ответственности родителей за оставление малолетних детей в опасности (ст.159 УК «Оставление в опасности»), профилактике пожаров и гибели людей от них, в т.ч. по причине неосторожного обращения с огнем и состоянии алкогольного опьянения. Вниманию родителей был представлен тематический видеоролик «Безопасность детей - забота родителей».

А.Л.ДЕНИСЕНКО