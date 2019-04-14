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В некоторых домах Минска перестанут летом отключать горячую воду

15.04.2019 13:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В некоторых домах Минска перестанут летом отключать горячую воду
Фото из открытых источников

Как стало известно, на нескольких улицах в Советском районе Минска после замены теплосетей перестанут отключать горячую воду летом. В список счастливчиков попадут дома в Советском районе в границах улиц Платонова – Краснозвездной – Золотая Горка – Гикало.

В некоторых домах Минска перестанут летом отключать горячую воду Горячую воду в Минске начнут отключать с 13 мая

Как передает агентство «Минск-Новости», специалисты уже приступили к замене теплосетей. В июне, во время Европейских игр, реконструкцию вести не будут, потом возобновят и завершат к началу отопительного сезона. Как пояснила первый заместитель главы администрации Советского района Алла САНКОВСКАЯ, трудности временные, зато после реконструкции жилые дома на этой территории больше не будут отключать летом от горячего водоснабжения.

Напомним, как ранее сообщал «АиФ», в целом в Минске горячую воду начнут отключать с 13 мая. С 18 июня по 4 июля в профилактических работах будет сделан перерыв из-за проведения II Европейских игр. Последний этап отключений предварительно назначен на сентябрь.

 
Теги: Минск
 
 
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В список счастливчиков попадут дома в Советском районе в границах улиц Платонова – Краснозвездной – Золотая Горка – Гикало.
 
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