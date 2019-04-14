В некоторых домах Минска перестанут летом отключать горячую воду

Как стало известно, на нескольких улицах в Советском районе Минска после замены теплосетей перестанут отключать горячую воду летом. В список счастливчиков попадут дома в Советском районе в границах улиц Платонова – Краснозвездной – Золотая Горка – Гикало.
Как передает агентство «
Напомним, как ранее сообщал «АиФ», в целом в Минске горячую воду начнут отключать с 13 мая. С 18 июня по 4 июля в профилактических работах будет сделан перерыв из-за проведения II Европейских игр. Последний этап отключений предварительно назначен на сентябрь.