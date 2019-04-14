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Исполнять обязанности первого вице-президента НОК будет Виктор Лукашенко

15.04.2019 13:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Помощник президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета.

Как сообщает госагентство "БелТА", В.Лукашенко был избран единогласно на данный пост вместо сложившего полномочия Андрея Асташевича.

За В.Лукашенко будут закреплены вопросы международного сотрудничества и подготовка к крупным спортивным форумам в Беларуси.

В дальнейшем на Олимпийском собрании после завершения в Беларуси крупных международных спортивных мероприятий будет решаться вопрос в отношении кандидатуры на должность первого вице-президента НОК.

В.Лукашенко – старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, который одновременно является президентом НОК.

 
 
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Помощник президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского...
 
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