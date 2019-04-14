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Исполнять обязанности первого вице-президента НОК будет Виктор Лукашенко
Источник материала: Интерфакс
Помощник президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета.
Как сообщает госагентство
За В.Лукашенко будут закреплены вопросы международного сотрудничества и подготовка к крупным спортивным форумам в Беларуси.
В дальнейшем на Олимпийском собрании после завершения в Беларуси крупных международных спортивных мероприятий будет решаться вопрос в отношении кандидатуры на должность первого вице-президента НОК.
В.Лукашенко – старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, который одновременно является президентом НОК.
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Помощник президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского...
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