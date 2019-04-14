ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для учащихся "Национального детского технопарка" построят школу, общежитие и более 10 лабораторий

15.04.2019 13:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В инфраструктуру "Национального детского технопарка" войдут 11 лабораторий, общежитие на 300 мест, также его учащиеся смогут временно посещать новую школу в Первомайском районе Минска, сообщил начальник главного управления высшего образования Минобразования Беларуси Сергей Касперович.

"Функционирование "Национального детского технопарка" важно обеспечить наличием необходимой учебно-лабораторной базы. Здесь предусмотрено создание ряда лабораторий, которые будут обеспечивать поисковую деятельность в области биотехнологий, в области информационных технологий, в области космической технологии и ряда других направлений. На данный момент  предусмотрено не менее 11 функциональных направлений, где будут проводиться исследования", - заявил С.Касперовчи на пресс-конференции в Минске в понедельник.

Он добавил, что в технопарке предусматривается создание таких условий, когда школьники смогут не прерывать получение общего среднего образования. "Для этого предусмотрено в микрорайоне "Магистр", в Первомайском районе,  строительство новой школы на 750 ученических мест", - сообщил С.Касперович.

Он пояснил, что "школа, в том числе, будет решать задачи обеспечения местами жителей микрорайона". "Частично там будут обучаться школьники из технопарка, а частично – живущие в микрорайоне. Таким образом, школа будет отдельным учреждением, фактически не входящим в инфраструктуру технопарка", - добавил представитель Минобра.

Для приезжих школьников, по его словам, будет построено общежитие на 300 мест.

Касаясь организации образовательного процесса, С.Касперович сообщил, что "в течение дня (учащиеся "Национального детского технопарка" – ИФ) будут осваивать образовательную программу по работе с одаренными детьми и молодежью, будут заниматься экспериментами, выполнять проекты, а часть времени они будут использовать на то, чтобы не отстать от своей школьной программы".

"Для этого будут использоваться и педагоги, и учебные классы школы, о которой мы говорили. Будет индивидуальный учебный план для каждого школьника, который будет составлен в той школе, где он обучается, перед выездом в "Национальный детский технопарк", - сказал С.Касперович.

Как сообщалось, 12 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №145 "О создании учреждения образования "Национальный детский технопарк". "Это учреждение создадут в Минске к 1 января 2021 года", - проинформировали в пресс-службе главы государства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В инфраструктуру "Национального детского технопарка" войдут 11 лабораторий, общежитие на 300 мест, также его учащиеся смогут временно посещать новую школу в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске пятилетний мальчик утонул в водоеме неподалеку от дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика