Источник материала: Интерфакс

В инфраструктуру "Национального детского технопарка" войдут 11 лабораторий, общежитие на 300 мест, также его учащиеся смогут временно посещать новую школу в Первомайском районе Минска, сообщил начальник главного управления высшего образования Минобразования Беларуси Сергей Касперович.

"Функционирование "Национального детского технопарка" важно обеспечить наличием необходимой учебно-лабораторной базы. Здесь предусмотрено создание ряда лабораторий, которые будут обеспечивать поисковую деятельность в области биотехнологий, в области информационных технологий, в области космической технологии и ряда других направлений. На данный момент предусмотрено не менее 11 функциональных направлений, где будут проводиться исследования", - заявил С.Касперовчи на пресс-конференции в Минске в понедельник.

Он добавил, что в технопарке предусматривается создание таких условий, когда школьники смогут не прерывать получение общего среднего образования. "Для этого предусмотрено в микрорайоне "Магистр", в Первомайском районе, строительство новой школы на 750 ученических мест", - сообщил С.Касперович.

Он пояснил, что "школа, в том числе, будет решать задачи обеспечения местами жителей микрорайона". "Частично там будут обучаться школьники из технопарка, а частично – живущие в микрорайоне. Таким образом, школа будет отдельным учреждением, фактически не входящим в инфраструктуру технопарка", - добавил представитель Минобра.

Для приезжих школьников, по его словам, будет построено общежитие на 300 мест.

Касаясь организации образовательного процесса, С.Касперович сообщил, что "в течение дня (учащиеся "Национального детского технопарка" – ИФ) будут осваивать образовательную программу по работе с одаренными детьми и молодежью, будут заниматься экспериментами, выполнять проекты, а часть времени они будут использовать на то, чтобы не отстать от своей школьной программы".

"Для этого будут использоваться и педагоги, и учебные классы школы, о которой мы говорили. Будет индивидуальный учебный план для каждого школьника, который будет составлен в той школе, где он обучается, перед выездом в "Национальный детский технопарк", - сказал С.Касперович.

Как сообщалось, 12 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №145 "О создании учреждения образования "Национальный детский технопарк". "Это учреждение создадут в Минске к 1 января 2021 года", - проинформировали в пресс-службе главы государства.