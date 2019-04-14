"Росатом" нейтрально относится к запросу Минска на продление срока возврата госкредита на строительство БелАЭС

Источник материала: Интерфакс

Госкорпорация "Росатом" нейтрально относится к запросу белорусской стороны на продление сроков возврата целевого госкредита РФ на $10 млрд, предоставленного на строительство Белорусской АЭС.

"На финансовых интересах Росатома это (возможное продление сроков возврата кредита – ИФ) не скажется. Мы не страхуем возврат средств, мы никак не участвуем в выплате", - прокомментировал агентству "Интерфакс-Запад" предложение Минска о продлении сроков кредита финансовый директор "Росатома" Илья Ребров в кулуарах проходящей в Сочи выставки "Атомэкспо-2019".

"Наверняка, министерство финансов запрашивало наше мнение, но не скажу, что можем предоставить исчерпывающую информацию "за" или "против", - добавил он.

При этом И.Ребров подчеркнул высокую финансовую дисциплину в части оплаты услуг по строительству БелАЭС. "С финансовой дисциплиной все в порядке", - сказал он.

Как сообщалось, министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в начале апреля подтвердил, что Беларусь и Россия обсуждают продление срока российского кредита на строительство БелАЭС с 25 до 35 лет. Предложения белорусской стороны касаются увеличения срока кредита и снижения ставки.

Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд, подписано 25 ноября 2011 года. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").