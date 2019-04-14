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Все объекты для Евроигр будут полностью подготовлены к 15 мая – Румас

15.04.2019 13:17 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Все объекты для проведения II Европейских игр будут полностью подготовлены к 15 мая, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

"До 15 мая необходимо обеспечить полную готовность всех объектов", - сказал С.Румас на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета в понедельник в Минске. Премьер-министра цитирует его пресс-служба.

Руководитель правительства отметил, что по каждому спортивному объекту Игр реализуются детальные планы подготовки. В настоящее время заканчивается возведение временной инфраструктуры, завершается закупка необходимого оборудования.

"На спортивных объектах уже проведены тестовые соревнования по 14 спортивным дисциплинам, в ходе которых детально отработаны действия всех заинтересованных служб. С апреля по начало июня будут проведены тестовые соревнования еще в 7 видах спорта", - проинформировал премьер-министр, добавив, что соревнования не выявили серьезных проблем и получили положительную оценку международных экспертов.

Кроме того, С.Румас сообщил, что продолжается подготовка информационно-технологической платформы, которая включает в себя аккредитацию, управление персоналом, транспортный, логистический, медицинский и другие сервисы. "Ее разработка практически завершена. Отдельные модули этой системы уже прошли тестовую апробацию. Тестирование всех сервисов будет выполнено в мае этого года во время тестовых соревнований по легкой атлетике", - отметил он.

Также премьер-министр заявил, что вопросы размещения участников и гостей Игр уже решены. "Для проживания спортсменов и тренеров - около 6 тыс. человек - будет задействован комплекс "Студенческая деревня". Проведена работа по расселению студентов. Всем предоставлены места проживания в других общежитиях. Определены гостиницы и забронированы номера, необходимые для размещения представителей спортивных делегаций, официальных лиц иностранных государств и иных гостей", - пояснил он.

Кроме того, для гостей и туристов в Минске будет доступно около 7 тыс. мест без учета сдаваемых квартир, определены места для возможного размещения в Минской области - это около 18 тыс. мест.

II Европейские игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Все объекты для проведения II Европейских игр будут полностью подготовлены к 15 мая, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. "До 15 мая необходимо обеспечить...
 
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