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ЕБРР направил властям Беларуси официальное предложение по покупке доли в Белинвестбанке - председатель правления

15.04.2019 13:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направил властям Беларуси официальное предложение по покупке доли в ОАО "Белинвестбанк", сообщил председатель правления Андрей Бриштелев на пресс-конференции в Минске в понедельник.

"Пакет документов поступил, он находится у собственника - в правительстве", - сказал А.Бриштелев.

При этом он отказался озвучить возможные условия вхождения ЕБРР в акционерный капитал банка. "Все условия сделки, все сроки, подходы прорабатываются правительством совместно с представителями Европейского банка реконструкции и развития", - заметил А.Бриштелев.

Ранее, в марте, министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой заявлял, что ЕБРР может стать владельцем максимально 20-25% акций "Белинвестбанка". При этом речь может идти и о меньшем пакете. "Если поступает от них официальное предложение, то до конца года мы планировали уже все процедуры провести", - сообщил министр ожидаемые сроки завершения сделки.

Глава ЕБРР Сума Чакрабарти в свою очередь отмечал, что конкретная сумма сделки "все еще остается предметом переговоров". "Тем не менее, этот процесс будет реализовываться на коммерческой основе, что позволит обеспечить привлекательность для иностранных инвесторов, которые также придут в Беларусь", - добавил президент ЕБРР.

Глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский ранее сообщал агентству "Интерфакс-Запад", что в ЕБРР рассчитывают купить блокирующий пакет акций Белинвестбанка, ориентируясь на оценку его стоимости на уровне ниже одного капитала. В сентябре 2018 года ЕБРР информировал, что завершил due diligence банка.

В июне прошлого года правительство Беларуси одобрило приватизацию с участием ЕБРР государственного Белинвестбанка, который по величине активов занимает 6-е место из 24 белорусских банков. Размер пакета, который приобретет ЕБРР, будет близок к 25%. Правительство Беларуси рассчитывает с помощью ЕБРР найти для Белинвестбанка стратегического инвестора, которому к 2020 году будет продан контрольный пакет акций.

Белинвестбанк образован в 2001 году после слияния Белбизнесбанка и Белорусского банка развития, является уполномоченным банком по обслуживанию государственных программ. Госкомитету по имуществу принадлежит 97,48% его акций, с учетом иных акционеров госдоля составляет 99,08%.

 
Теги: Минск
 
 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направил властям Беларуси официальное предложение по покупке доли в ОАО "Белинвестбанк", сообщил председатель...
 
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