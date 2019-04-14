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Лукашенко: критика - не женщина, ее любить невозможно, но Беларусь делает выводы

15.04.2019 13:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь делает выводы из конструктивной критики, на неконструктивную не обращает внимания, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Как часто говорят, грубая такая поговорка: критика - не женщина, ее любить невозможно. Но тем не менее выводы из нее надо делать. Мы делаем выводы из конструктивной критики, не важно от кого она звучит - Запад, Восток. Но если она неконструктивна, мы стараемся на нее не обращать никакого внимания", - сказал А.Лукашенко в интервью информационному агентству Турции "Анадолу".

Главу государства цитирует госагентство "БелТА".

По словам президента, Запад кого только не критикует, не только Беларусь. "Да, Западу не нравятся многие тенденции, которые происходили и в меньшей степени происходят сейчас. Но это наша белорусская особенность. Мы впервые в истории создаем свое независимое, суверенное государство, притом создаем на осколках разрушенной империи", - отметил он.

"Плохо шли, хорошо шли, тяжело нам было, легко, но мы создали это государство, и сегодня Запад воспринимает нас как государство. Запад отменил санкции против нас - значит, косвенно они признали, что не во всем были правы. Поэтому мы спокойно относимся к объективной критике. Мы хорошие ученики, умеем учиться. У Запада есть много хорошего, чему можно научиться", - продолжил глава государства.

При этом, заметил он, Беларусь учится и у восточных империй - России и Китая. "С Россией мы жили в одном государстве, мы славянские народы. Очень многое из того, что происходит в России, нам понятно. И если не нравится - мы из ее ошибок делаем выводы, если нравится - воспринимаем это", – подчеркнул А.Лукашенко.

"То же самое и с Китайской Народной Республикой. Я, еще не будучи президентом, первый раз поехал в Китай, когда они создавали свободные экономические зоны и привлекали инвесторов. Я очень многому там научился. И рад, что, когда стал президентом, угадал, сориентировавшись на Китай. Сейчас Китай нас поддерживает, и мы кое-что берем из их опыта и осваиваем в Беларуси. Такова наша внешняя политика, как я вначале сказал, она исходит из конкретного, из нашего положения", - добавил он.

 
 
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Беларусь делает выводы из конструктивной критики, на неконструктивную не обращает внимания, заявил президент страны Александр Лукашенко.
 
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