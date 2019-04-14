Источник материала: Интерфакс

Будущий "Национальный детский технопарк" в течение одного учебного года сможет обучать около 2 тыс. школьников, сообщил начальник главного управления высшего образования Минобразования Беларуси Сергей Касперович.

"Предварительные расчеты проводились, проводились соответствующие обоснования. Мы полагаем, что через основную образовательную деятельность, связанную с реализацией образовательной программы по работе с одаренными детьми и молодежью, за учебный год (в "Национальном детском технопарке" – ИФ) будут проходить порядка 2 тыс. человек", - сказал С.Касперович на пресс-конференции в Минске в понедельник.

Он подчеркнул, что в данном случае речь идет только о школьниках, так как в "Национальном детском технопарке" планируется реализовывать ряд других образовательных программ". "Например, образовательную программу повышения квалификации, стажировок, обучающих курсов. Здесь речь идет о педагогах, в первую очередь, которые смогут повысить уровень своей компетенции. В перспективе возможна реализация и иных образовательных программ", - добавил С.Касперович.

Он проинформировал, что учебная смена в "Национальном детском технопарке" будет длиться 21 день.

Кроме того, по словам С.Касперовича, наиболее успешные дети смогут побывать в технопарке неоднократно. "Большинство детей, которые будут успешно обучаться, скорее всего, будут попадать в "Национальный детский технопарк" неоднократно. Например, попав в шестом классе, побывав на определенной смене, получив определенный результат, данный ребенок будет дистанционно сопровождаться педагогами. И в последующем он сможет еще раз попасть под другой проект", - сообщил С.Касперович.

Он добавил, что к работе в "Национальном детском технопарке" будут привлекаться лучшие педагоги, преподаватели вузов, а также ученые Национальной академии Наук. "На стадии подготовки проекта указа, проработки предпроектной, мы очень тесно работали с Национальной академией наук. И есть четкое понимание, что ученые из НАН будут широко привлекаться. Мы понимаем, что для успеха в исследовательской деятельности, мы потенциал Академии наук должны использовать", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось, 12 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №145 "О создании учреждения образования "Национальный детский технопарк". "Это учреждение создадут в Минске к 1 января 2021 года", - проинформировали в пресс-службе главы государства.