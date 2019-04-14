ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дорожающие новостройки Минска переориентируют покупателей на пригород

15.04.2019 12:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

За последний год цены на новостройки Минска, в зависимости от класса качества, выросли от 4% до 10%. В результате, однокомнатная квартира класса "эконом" в среднем подорожала на $3,5 тыс., класса "стандарт" - на $5 тыс. Для части покупателей это достаточно серьезные суммы, чтобы обратить внимание на более доступные по цене квартиры в пригороде Минска, продающиеся с уже сделанным ремонтом.

На что могут рассчитывать покупатели новостроек в подобной ситуации?

Что происходит на рынке новостроек Минска

Интерес к новостройкам наблюдается уже не первый год. Для одних покупка новостройки это хорошая возможность сэкономить, приобретая квартиру на стадии строительства, а для других важен эффект "новой вещи" - квартиры, в которой до него никто не жил.

В любом случае, до сих пор спрос на новостройки остается стабильно высоким. Лишь только в откровенно кризисные времена, спрос покупателей значительно смещается в сторону вторичного рынка – где при покупке квартиры не надо ждать окончания строительства, а можно было решить свой жилищный вопрос в формате "здесь и сейчас". Если, конечно, позволяют финансовые возможности.

Ни для кого не секрет, что наблюдавшийся в последние два года рост спроса, и вслед за ним и цен на новостройки, имел одну причину – доступные кредиты. Не под 35% годовых, как это было в 2016 г., а под "немыслимо низкие" 15% в 2017 г. За год ставки по кредитам снизились на 20% - такого стремительного снижения еще не было, и никто его не ожидал. Многие поспешили воспользоваться неожиданно представившейся возможностью. Доля покупателей с кредитами стала увеличиваться. Так, по данным сектора ипотечного кредитования "Твоя столица • Новостройцентр", в 2016 г. доля покупателей новостроек с заемными средствами составляла порядка 2-5% и суммы кредитов ограничивались $8-10 тыс., но уже к концу 2017 г. более 50% покупателей решались взять взаймы у банка, а средняя сумма кредита выросла до $25-30 тыс.

Сейчас ситуация двоякая. Спрос стабильный, но каждый месяц аналитики отмечают увеличение цен, а по части кредитов все неоднозначно. Во-первых, с конца прошлого года кредитование готовых новостроек заметно сократилось. Во-вторых, ставки, пусть и не сильно, но все же выросли (рост доходит до нескольких процентов). И в-третьих, требования к кредитополучателям (ежемесячный доход, поручители и т.п.) стали более жесткими.

Ситуацию с ростом цен и дорожающими кредитами усложняет инфляция и сопутствующий ей рост цен на потребительские товары. Вы спросите - при чем здесь потребительские товары к покупке квартиры? Ответ прост – вместе с ценами на потребительские товары, дорожает жизнь в целом, а значит "отложить" на квартиру становится все сложнее, а для некоторых и вовсе – не под силу. В результате чего по ощущениям многих потенциальных покупателей квартир, за последний год доходы в валютном эквиваленте не только не выросли, но даже и снизились.

Особенности текущей ситуации понимают столичные застройщики. Чтобы обеспечивать стабильность продаж, в ход все чаще идут маркетинговые акции: кухня в подарок, кратковременные скидки на отдельные квартиры и т.д. Несмотря на то, что предложений "квартира в рассрочку и без первоначального взноса" уже нет, как и рассрочки на 8 лет, но все равно – обилие различных акционных предложений, может окончательно запутать покупателей.

С ремонтом и на $10 тыс. дешевле Минска

Несмотря на наличие кредитов, рост цен все больше смещает фокус спроса покупателей на новостройки классов "эконом" и "стандарт". Но даже в этих классах, стоимость однокомнатной квартиры без отделки составляет порядка $50 тыс. и $57 тыс. соответственно, что не так уж и мало. Особенно если учесть, что на вторичном рынке за эти деньги можно купить "однушку" с хорошим ремонтом, либо даже "двушку", но требующую обновления отделки. Однако, даже несмотря на то, что квартира со "вторички" позволяет заселиться в нее сразу после покупки, по мнению многих, новостройка – есть новостройка. Фактор "новой вещи" нивелирует все нюансы. Как сказал, один из покупателей: "Если я хочу жить в новом доме и чистом подъезде, то выбора нет – ждать окончания строительства и мириться со звуками ремонта у соседей еще пару лет".

Дорожающие новостройки Минска переориентируют покупателей на пригород
Но действительно ли нет альтернативы, по цене и качеству, столичным новостройкам? С подобным вопросом, а также чтобы узнать, чем покупатели руководствуются при выборе квартиры в новостройке, мы обратились к руководителю "Твоя столица • Новостройцентр" Наталье Жаловой.

"В ситуации роста цен и усложнения кредитования, все больше покупателей обращают внимание на пригородные новостройки, - рассказала Наталья Жалова. – Разница в цене с Минскими квартирами порой бывает настолько значительной, что на стоимость квартиры в столице можно купить квартиру с отделкой в пригороде и вдобавок, автомобиль".

По мнению Натальи, за последние 5 лет, отношение покупателей к пригородным новостройкам очень изменилось. Если раньше район военного городка в Уручье вызывал вопросы, то сейчас, благодаря хорошему транспортному сообщению, уже и Колодищи многими воспринимаются как окраина Минска, а не пригород. А благодаря развивающейся инфраструктуре, все больше покупателей обращает внимание не только на Прилуки, но и Фаниполь.

В настоящее время, выбор новостроек в пригороде Минска изменился, как количественно, так и качественно. Это уже не одиночные дома с окнами, выходящими на пустырь, а современные и комфортные для проживания жилые комплексы, где нет загазованности, заторов, проблем с парковками, переполненными детскими садами и т.п. А благодаря скоростной автомагистрали, добраться до работы в столицу, порой можно быстрее, чем из одного конца Минска в другой на общественном транспорте.

Несмотря на то, что в Европе уже несколько десятков лет назад пришли к тому, что жить в пригороде мегаполиса не только удобнее, но и выгоднее, в Беларуси же, до сих пор наиболее желанным остается квартира в столице, а пригород большинство выбирает сугубо из финансовых соображений.

Так, по мнению представителя "Твоей столицы", основным фактором, привлекающим покупателей к пригородным новостройкам, в настоящее время выступает цена. По сравнению с минскими новостройками – разница весьма существенная. Наглядный пример, стоимость однокомнатной квартиры площадью 33 кв. м. в центре Колодищ обойдется порядка $32 тыс., а 40-метровой в Фаниполе – порядка $34 тыс. В то время как в Минске цены стартуют от $45 тыс.

"Покупатели, выбирающие пригород, так и говорят – лучше купить полноценную квартиру в пригороде, чем комнату в Минске. То есть за цену однокомнатной квартиры в столице можно приобрести двухкомнатную в пригороде. Например, в одном из строящихся комплексов Фаниполя, 55 метровая "двушка" обойдется в $45 тыс., а 70 метровая "евротрешка" в Колодищах – в чуть более $60 тыс.", - подчеркнула эксперт.

Но особый интерес для покупателей, по словам Н.Жаловой, представляют квартиры с ремонтом. Именно на них разница в ценах "город/пригород" наибольшая. Если в Минске минимальная стоимость "однушки" с отделкой находится на уровне $56 тыс. (площадь 45 кв. м.), то в Фаниполе $38 тыс. – разница порядка 18 тыс. USD. Двухкомнатная с отделкой в Минске – от $68 тыс. (53 кв. м.) против $53 тыс. в Фаниполе – разница $15 тыс. А за разницу в стоимости трёхкомнатных квартир (Минск: 78 кв. м. за $92 тыс. против Фаниполя: 78 кв. м. $67 тыс.) в размере $25 тыс., можно купить не только новый автомобиль, но еще и дачу под Минском. Или оплатить учебу детей в ВУЗе.

"Интерес к новостройкам с отделкой был всегда. Другое дело, что тот уровень отделки, который предлагался ранее – многие считали, мягко говоря, не соответствующим тем деньгам, которые за него просили. В то же время сейчас, в отделке используются современные материалы: обои под покраску, установлена вся сантехника, входная и межкомнатные двери, на полу ламинат, а на кухне плитка и т.д. То есть в прямом смысле этого слова – поставь диван и можно жить", - отметила эксперт.

Разница в стоимости однокомнатной квартиры с отделкой и без нее составляет порядка $2,8 тыс., двухкомнатной и трехкомнатной - $5,5 тыс. Люди понимают, что в Минске таких цен не найти, а самостоятельно сделать чистовую отделку и минимально оснастить квартиру сантехникой, газовой плитой и т.п., имея такой бюджет – вряд ли получится. Большое преимущество: в день получения ключей покупатель может сразу заселиться.

Кто покупает квартиры в пригороде

Мы попросили Наталью Жалову составить портрет покупателей квартир в пригороде, и оказалось, что в их числе можно найти как молодежь, так и людей в возрасте.

В числе покупателей новостроек пригорода можно встретить как минчан, так и жителей более удаленных от столицы регионов.

В зависимости от возраста, встречаются как молодые семьи (с детьми и без них), которые приобретают свое первое жилье с целью жить отдельно от родителей, так и наоборот – люди в возрасте, которые оставили квартиру в Минске детям, а сами хотят переехать в более спокойный и экологичный пригород.

"Отличие сегодняшней ситуации, от той что была еще несколько лет назад в том, что и те, и другие покупатели, выбирают новостройку в пригороде осознанно, а не как вынужденную меру. Как пошутил один из покупателей квартиры в Фаниполе, являющийся коренным минчанином: "За МКАДом жизнь не только существует, но еще и доставляет комфорт и удобство", - резюмировала эксперт.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последний год цены на новостройки Минска, в зависимости от класса качества, выросли от 4% до 10%. В результате, однокомнатная квартира класса "эконом" в среднем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужас! Отец обнаружил тело 5-летнего сына в водоёме у дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика