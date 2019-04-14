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Беларусь хочет иметь с Турцией такие же теплые и дружеские отношения, как с Россией – Лукашенко

15.04.2019 12:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что хочет иметь с Турцией такие же теплые и дружеские отношения, как с Россией.

"А почему бы и нет? У России с вами сейчас очень добрые отношения. Почему у нас должны с вами быть отношения не то что хуже, а ниже? Такого быть не должно",  - сказал А.Лукашенко в интервью информационному агентству Турции "Анадолу".

Главу государства цитирует госагентство "БелТА".

"Поэтому мы с президентом Эрдоганом однозначно подтянем уровень наших отношений даже выше, чем у вас с Российской Федерацией. Мы нащупали за эти годы те точки соприкосновения, те позиции, по которым сегодня надо работать. И мы полны решимости это сделать", - продолжил президент.

При этом глава государства заявил, что политические, дипломатические, гуманитарные и культурные взаимоотношения Беларуси и Турции значительно опережают торгово-экономические, поэтому стороны намерены "подводить мощный фундамент в виде торговли, экономических отношений, инвестиций". "Предстоящий визит в Турцию будет в основном посвящен этому. Мы будем говорить о совместных проектах, о совместных инвестициях, о более интенсивной и сбалансированной торговле", - рассказал он.

Кроме того, А.Лукашенко отметил теплые, дружественные межличностные отношения с турецким лидером. "Мы называем друг друга братом, это была инициатива Реджепа Эрдогана. Я его называю своим другом. По-разному. Но всегда, как близкие, можно даже сказать, как родные люди. После определенных событий, которые пережила Турция (я не буду их сейчас называть) и в которые я невольно был вовлечен больше всего с подачи своего друга Реджепа Тайипа Эрдогана, мы стали еще ближе", - сказал президент.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что хочет иметь с Турцией такие же теплые и дружеские отношения, как с Россией. "А почему бы и нет? У России с вами...
 
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