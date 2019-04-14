В Гродно появился новый телефонный «развод»: «Здравствуйте, звонят из службы техподдержки банка»

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области милиция все чаще фиксирует преступления, связанные с хищением денег со счетов людей. В УВД рассказали , как работает схема.

Потенциальной жертве звонят с номера, который указан на обратной стороне банковской карты. Мошенники представляются сотрудниками банка и под различными предлогами узнают данные пластиковой карты. После чего со счета потерпевшего снимают все деньги.

«С использованием специальных технических устройств злоумышленники подделывают номера телефонов, с которых поступает звонок. Они акцентируют внимание потерпевших на том, с кого номера идет вызов, таким образом, располагая к себе. Установлено, что звонки поступают из-за рубежа, в основном с территории России», — рассказывают в милиции.

Здесь акцентируют внимание людей на том, что сотрудники банка никогда не будут спрашивать реквизиты пластиковых карт — вся необходимая для технического обслуживания счета информация хранится в базе данных.

Очередное такое преступление произошло 11 апреля в Слониме. В результате преступных действий с карт-счета 35-летней женщины было похищено 290 рублей. По факту хищения путем использования компьютерной техники возбуждено уголовное дело.