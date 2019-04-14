|
В Гродно появился новый телефонный «развод»: «Здравствуйте, звонят из службы техподдержки банка»
Источник материала: Tut.by
В Гродненской области милиция все чаще фиксирует преступления, связанные с хищением денег со счетов людей. В УВД
Потенциальной жертве звонят с номера, который указан на обратной стороне банковской карты. Мошенники представляются сотрудниками банка и под различными предлогами узнают данные пластиковой карты. После чего со счета потерпевшего снимают все деньги.
«С использованием специальных технических устройств злоумышленники подделывают номера телефонов, с которых поступает звонок. Они акцентируют внимание потерпевших на том, с кого номера идет вызов, таким образом, располагая к себе. Установлено, что звонки поступают из-за рубежа, в основном с территории России», — рассказывают в милиции.
Здесь акцентируют внимание людей на том, что сотрудники банка никогда не будут спрашивать реквизиты пластиковых карт — вся необходимая для технического обслуживания счета информация хранится в базе данных.
Очередное такое преступление произошло 11 апреля в Слониме. В результате преступных действий с карт-счета 35-летней женщины было похищено 290 рублей. По факту хищения путем использования компьютерной техники возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненской области милиция все чаще фиксирует преступления, связанные с хищением денег со счетов людей. В УВД рассказали, как работает схема.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)