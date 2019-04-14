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18 апреля – День профилактики болезней сердца

15.04.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В соответствии с календарём Единых Дней здоровья в Республике Беларусь 18 апреля 2019 года обозначен как день профилактики болезней сердца, основным фактором риска развития которых является образование на внутренней поверхности сосудов липидно-фиброзных бляшек, которые уменьшают просвет сосуда и ограничивают доставку крови к сердцу, головному мозгу, почкам, нижним конечностям. Полное прекращение кровотока в жизненно важных органах сопровождается развитием острых состояний (инфаркта миокарда, инсульта, почечной патологии, ишемией нижних конечностей и др.).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65284.php

18 апреля – День профилактики болезней сердца

В рамках Дня профилактики болезней сердца с целью мотивации населения к соблюдению здорового образа жизни, заботы о собственном здоровье, формирования ценностных установок на сохранение и укрепление здоровья, своевременного выявления и лечения болезней системы кровообращения, повышения информированности населения Республики Беларусь в области медицинских знаний 18 апреля 2019 года в Бресте на базе торговых центров «Корона» (Московская, 210), «Экватор» (Гаврилова, 16), «Брестский ЦУМ» (Машерова, 17), гипермаркета «Евроопт» (Варшавское шоссе, 11) будут проводиться следующие консультативно-диагностические мероприятия:

- с 10.00 до 16.00 – измерение артериального давления, взвешивание с расчётом индекса массы тела, обучение правилам измерения артериального давления и тесту «лицо, рука, речь»;

- с 10.00 до 13.00 - определение уровня глюкозы в крови методом экспресс-диагностики с помощью глюкометра.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65284.php

18 апреля – День профилактики болезней сердца

На вопросы по поводу лечения и профилактики болезней сердца 18 апреля ответят специалисты Брестского областного кардиологического диспансера по телефону 97-84-22 с 9.00 до 16.00.

Врач- валеолог Брестского областного ЦГЭиОЗ В.С.Машенская

 
Теги: Брест
 
 
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