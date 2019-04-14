В Бресте в ходе расследования грабежа следователями установлены обстоятельства мошенничества

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 35-летний житель Бреста, ночью 17 марта текущего года, находясь вблизи одного из увеселительных заведений областного центра, выхватил из рук другого мужчины кошелек с денежными средствами и скрылся.



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По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 (грабеж) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

При проведении следственных действий и изучении личности подозреваемого следователями также установлены факты совершения им мошеннических действий.

Так, в 2018 году он находил граждан, родственники которых отбывают наказание в исправительных учреждениях, после чего сообщал им ложные сведения о возможности повлиять на решение вопроса об их условно-досрочном освобождении. Затем получал за это денежные средства, заведомо зная, что такой возможности у него не имеется.

Другим потерпевшим мужчина сообщал информацию о возможности повлиять на процесс получения ими водительского удостоверения через сотрудников МРЭО ГАИ и под этим предлогом также получал денежные средства.

В настоящее время Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено шесть уголовных дел по ч.2 ст.209 (мошенничество) и четыре уголовных дела по ч.5 ст.16, ч.1 ст.431 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь, которые соединены в одном производстве. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за мошенничества.

Расследование уголовного дела продолжается.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк