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Незадекларированная партия запчастей к сельхозтехнике обнаружена на границе
15.04.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
При осмотре с использованием инспекционно-досмотрового комплекса грузового отсека автомобиля, направлявшегося в Российскую Федерацию, брестские таможенники установили наличие крупной партии запчастей к сельскохозяйственной технике, не указанных в товаросопроводительных документах. Данный товар перемещала польская фирма-перевозчик из Польши через пункт пропуска «Козловичи».
Дальнейший досмотр автопоезда подтвердил, что в нем находится на 416 единиц запчастей больше, чем заявлено в документах.
Общая стоимость товара, ввозившегося на территорию Евразийского экономического союза с нарушение норм таможенного законодательства, составила свыше 130 тыс. белорусских рублей.
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При осмотре с использованием инспекционно-досмотрового комплекса грузового отсека автомобиля, направлявшегося в Российскую Федерацию, брестские таможенники...
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