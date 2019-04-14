ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Незадекларированная партия запчастей к сельхозтехнике обнаружена на границе

15.04.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

При осмотре с использованием инспекционно-досмотрового комплекса грузового отсека автомобиля, направлявшегося в Российскую Федерацию, брестские таможенники установили наличие крупной партии запчастей к сельскохозяйственной технике, не указанных в товаросопроводительных документах. Данный товар перемещала польская фирма-перевозчик из Польши через пункт пропуска «Козловичи».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65280.php

Незадекларированная партия запчастей к сельхозтехнике обнаружена на границе

Дальнейший досмотр автопоезда подтвердил, что в нем находится на 416 единиц запчастей больше, чем заявлено в документах. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65280.php

Незадекларированная партия запчастей к сельхозтехнике обнаружена на границе

Общая стоимость товара, ввозившегося на территорию Евразийского экономического союза с нарушение норм таможенного законодательства, составила свыше 130 тыс. белорусских рублей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  При осмотре с использованием инспекционно-досмотрового комплекса грузового отсека автомобиля, направлявшегося в Российскую Федерацию, брестские таможенники...
 
Новости дня
Новости разные
 
За безопасность вместе!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумка майкл корс белая вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика