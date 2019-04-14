Незадекларированная партия запчастей к сельхозтехнике обнаружена на границе

Источник материала: Виртуальный Брест

При осмотре с использованием инспекционно-досмотрового комплекса грузового отсека автомобиля, направлявшегося в Российскую Федерацию, брестские таможенники установили наличие крупной партии запчастей к сельскохозяйственной технике, не указанных в товаросопроводительных документах. Данный товар перемещала польская фирма-перевозчик из Польши через пункт пропуска «Козловичи».



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Дальнейший досмотр автопоезда подтвердил, что в нем находится на 416 единиц запчастей больше, чем заявлено в документах.



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Общая стоимость товара, ввозившегося на территорию Евразийского экономического союза с нарушение норм таможенного законодательства, составила свыше 130 тыс. белорусских рублей.