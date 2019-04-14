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В минских кинотеатрах покажут новый скандальный фильм Франсуа Озона

15.04.2019 15:09 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

23 апреля в рамках проекта velcom Silver ART при участии кинокритика Антона Сидоренко пройдет специальный показ обладателя Гран-При жюри Берлинского кинофестиваля, нового фильма скандально известного французского режиссера Франсуа Озона «По воле божьей». Картину покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Специальный сеанс пройдет в 19:00 в кинотеатре velcom cinema сети Silver Screen, 25 апреля фильм поступит в минский кинопрокат.

Основанный на реальных событиях фильм «По воле божьей» описывает историю разоблачения человеческих пороков. Героев ленты – Александра, Франсуа и Жиля – объединила тайна: все они стали жертвами насилия со стороны почтенного священника одной из французских церквей. Фильм раскрывает тонкости битвы за правду, противостояния уязвимости и предубеждениям, переосмысления вопросов веры и верности. «По воле божьей» будет интересен всем ценителям стильного и провокационного французского кино от режиссера Франсуа Озона. В его фокусе «сухое» расследование становится остросюжетной юридической драмой, полной иронии и актуальных моральных вызовов.

Картина «По воле божьей» получила Гран-при жюри на Берлинском кинофестивале 2019 года и была номинирована на его главную премию. Фильм, снятый Озоном по его собственному сценарию, оценил российский кинокритик Антон Долин: киновед назвал автора «чемпионом европейского арт-мейнстрима, режиссером-хамелеоном», в очередной раз удивившим даже искушенную его фильмами публику. Главные роли в фильме исполнили Мельвиль Пупо, Дени Меноше, Сванн Арло, Эрик Каравака, Жозиан Баласко и Орелия Пети. Оператором картины выступил известный по картине Озона «Двуличный любовник» Мануэль Дакоссе, музыку к фильму написали братья-композиторы Евгений и Саша Гальперины, авторы саундтреков к фильмам Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и Люка Бессона «Малавита».

Специальный показ фильма на языке оригинала с русскими субтитрами пройдет при участии кинокритика Антона Сидоренко в зале №2 кинотеатра velcom cinema (ул. Петра Мстиславца, 11). Билеты уже доступны на сайте сети Silver Screen. Прокат в кинотеатрах города стартует 25 апреля.

velcom Silver ART – это проект, который дает любителям кино редкую возможность погрузиться в творчество самых ярких, нестандартных режиссеров в фестивальном формате – многие из представленных в рамках проекта лент демонстрируются на языке оригинала с субтитрами. В рамках проекта увидеть на большом экране можно как культовые картины, так и достойные внимания новинки из мира артхауса и авторского кино. Среди премьер, показанных в рамках проекта в 2018 году, – «Реинкарнация» Ари Астера, «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке, «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса, «На пределе» Фатиха Акина, «Зверь» Майкла Пирса, «Человек, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама, «На границе миров» Али Аббаси. В 2019 году в рамках проекта состоялись премьеры фильмов «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Власть» Адама МакКея и «В объятиях лжи» Нила Джордана.

 
 
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23 апреля в рамках проекта velcom Silver ART при участии кинокритика Антона Сидоренко пройдет специальный показ обладателя Гран-При жюри Берлинского кинофестиваля, нового...
 
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