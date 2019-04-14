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В Чечерском районе перевозчик металла скрывался от ГАИ - тем пришлось стрелять по колесам

15.04.2019 15:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чечерском районе водитель грузовика с металлом пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Милиционерам пришлось применить табельное оружие. Подробности сообщили в УВД Гомельского облисполкома.


Рано утром на дороге между деревнями Волосовичи и Полесье экипаж ГАИ заметил грузовой автомобиль, который ехал без габаритных огней и ближнего света. Инспекторы решили остановить авто для проверки. Подъехав ближе, стало понятно, почему оно ехало, не включая фар: «ЗИЛ-131» был с верхом загружен ломом черного металла.

Включив маячки, гаишники потребовали у водителя остановиться, но тот лишь увеличил скорость. При этом во время движения водитель вилял по неширокой дороге из стороны в сторону, чтобы специально создать препятствие для ГАИ.

Требования инспекторов об остановке перевозчик металла игнорировал, не дали эффекта и четыре предупредительных выстрела — и сотрудники ГАИ решили стрелять по колесам и в радиатор охлаждения. Только после этого «ЗИЛ» остановился.


За рулем грузовика находился 24-летний житель Чечерска. Ни прав, ни документов на автомобиль и груз у него при себе не оказалось. Проводится проверка.

 
 
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За рулем грузовика находился 24-летний житель Чечерска. У него отсутствовали водительское удостоверение, документы на автомобиль и на перевозимый груз. Проводится...
 
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