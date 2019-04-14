Рынок роскоши растет. Новое поколение миллионеров тратит больше предыдущего

Источник материала: Ежедневник



фото: thezhir.com

Несмотря на замедление экономического роста по всему миру, выручка luxury-сегмента продолжает расти. И все благодаря подрастающим миллениалам и поколению Z, которые оказались расточительнее своих предшественников.

Компании, работающие в люксовом сегменте, начинают ориентироваться на подрастающий потребительский класс, так называемых HENRYs (High Earners, Not Rich Yet) — людей, которые в перспективе станут богатыми и самыми богатыми, пишет "Коммерсантъ" . К такому выводу пришли аналитики Deloitte. Речь идет о состоятельных миллениалах и представителях поколения Z. Сегодня эти люди зарабатывают от 100 тыс. до 200 тыс. долларов в год, средний возраст — 43 года, они разбираются в технологиях, предпочитают онлайн-шопинг и любят большие траты.

По мнению аналитиков, эти поколения ищут индивидуальные и бесшовные отношения с брендом как в магазинах, так и онлайн. Таким образом, крупнейшие бренды по всему миру инвестируют средства в разработку искусственного интеллекта и работу с большими данными.

Новые HENRYs в будущем должны стать самыми богатыми членами общества, поэтому люксовые бренды начинают строить с ними плодотворные и деловые отношения уже сегодня, ориентируясь на те же ценности, что и их клиенты. Одним из ключевых каналов коммуникации стали социальные сети.

Объем выручки 100 крупнейших компаний на рынке роскоши в 2017 финансовом году составил 247 млрд долларов, годом ранее — 217 млрд долларов, таким образом, год к году рост составил 10,8%.

По данным Delloitte, новые HENRYs более расточительны, чем их предшественники: в среднем такая семья тратит на покупки около 86 тыс. долларов, тогда как более раннее поколение — Х — тратило около 67 тыс. долларов, а HENRYs так называемых бебибумеров (рожденные с 1946-го по 1964 год) и того меньше — 60 тыс. долларов.

Возможно, именно благодаря этому мировой рынок предметов роскоши продолжал расти и в 2018 году, несмотря на замедление глобального экономического роста по всему миру, в том числе США, Китае и странах ЕС. Эксперты британской консалтинговой корпорации прогнозируют и рост среднего класса — более 50% всех потребителей к 2020 году. Таким образом, luxury-рынок будет расти вместе с ними. Самыми перспективными называют рынки таких стран, как Китай и Индия.

Москва является центром продаж luxury-товаров в России: более 70% всех покупок приходится именно на столицу. В Deloitte полагают, что рост в этом сегменте сохранится до 2022 года. Одним из ключевых драйверов они называют крупнейший магазин в Восточной Европе — ЦУМ. Еще один показатель — это так называемые миланские цены, когда дорогие товары предлагаются по тем же ценам или даже ниже, чем в Милане или Париже, и появление в стране tax free.

Говоря о Европе, сегмент дорогих товаров также продолжает расти, но более неравномерно. Испания и Франция, например, показали большую динамику роста, а Германия и Италия, наоборот, закончили 2018 год с отрицательными показателями. Китай, показавший замедление экономики впервые за 28 лет, остается главным потребителем люксовых товаров как внутри страны, так и за рубежом. Тем временем в Индии появляется все больше новых HENRYs, которые покупают предметы роскоши.