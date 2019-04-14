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Ряд Барановичских предприятий награждены премией Брестского облисполкома за достижения в области качества в 2018 году

15.04.2019 14:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" и "Премии Брестского облисполкома в области качества" за 2018 год стали, в том числе ОАО "Барановичский молочный комбинат", ОДО  "Промметизизделия", УП "Барановичское отделение Белорусской железной дороги" Локомотивное депо Барановичи, а дипломами "Лучший в регионе" и "Лучший в отрасли" награжден ОАО "Торгмаш", говорится в сообщении на сайте Барановичского горисполкома.

Всего по Брестской области в 2018 году в конкурсном движении за качество и деловое совершенство приняли участие 69 организаций.

Чествование предприятий-лауреатов конкурса состоялось в ходе открытия IV Международного форума-выставки деловых контактов "Брест 2019".

 
Теги: Брест
 
 
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Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" и "Премии Брестского облисполкома в области качества" за 2018 год стали, в том числе ОАО "Барановичский...
 
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