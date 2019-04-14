Ряд Барановичских предприятий награждены премией Брестского облисполкома за достижения в области качества в 2018 году

Источник материала: Интерфакс

Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" и "Премии Брестского облисполкома в области качества" за 2018 год стали, в том числе ОАО "Барановичский молочный комбинат", ОДО "Промметизизделия", УП "Барановичское отделение Белорусской железной дороги" Локомотивное депо Барановичи, а дипломами "Лучший в регионе" и "Лучший в отрасли" награжден ОАО "Торгмаш", говорится в сообщении на сайте Барановичского горисполкома.

Всего по Брестской области в 2018 году в конкурсном движении за качество и деловое совершенство приняли участие 69 организаций.

Чествование предприятий-лауреатов конкурса состоялось в ходе открытия IV Международного форума-выставки деловых контактов "Брест 2019".