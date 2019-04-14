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Брестский ликеро-водочный завод "Белалко" получил гран-при конкурса "Продукт года-2018"

15.04.2019 14:47 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Обновленная в прошлом году водка "Беларусь синеокая" производства Брестского ликеро-водочного завода "Белалко" получила гран-при республиканского конкурса потребительских предпочтений "Продукт года-2018", сообщается на сайте компании.

В 1998 году был учрежден первый в Беларуси конкурс, результаты которого выставлялись по результатам опроса. Поначалу он развивался как рекламная кампания, а исследование потребительских предпочтений проводилось путем размещения анкет в СМИ. Победители определялись по итогам подсчета голосов в 26 номинациях. 

В сообщении также отмечается, что, согласно исследованиям, потребители уже ознакомились и хорошо приняли крепкий напиток "Доброгон крафтовый", по итогам голосования он занял первое место.

Конкурс "Продукт года" был основан 25 лет назад во Франции. Сегодня международный конкурс потребительских предпочтений "Продукт года" и его отличительный Знак служит стандартом доверия потребителя в 33-х странах мира, и их число постоянно растет.

 
 
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Обновленная в прошлом году водка "Беларусь синеокая" производства Брестского ликеро-водочного завода "Белалко" получила гран-при республиканского конкурса...
 
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