Профсоюзы заявляют о резком подорожании сыра и говядины. Что говорят торговцы и чиновники

Источник материала: Tut.by

Сыр, говядина и капуста оказались в лидерах по росту цен в первом квартале этого года. Об этом заявляют в специалисты Федерации профсоюзов, которой президент поручил контролировать цены. По их данным, сыр подорожал за 3 месяца на 20%, а капуста — в 2 раза. Однако информацию о резком росте цен на говядину и сыры не подтверждается ни официальной статистикой, ни продавцами. В Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома привели свою статистику по подорожанию, с профсоюзной она также не сошлась.

Почему разнятся данные по подорожанию этих продуктов и на сколько на них действительно выросли цены?



Александра Квиткевич, TUT.BY

Представители Федерации профсоюзов проводят мониторинг цен по 98 позициям продуктов питания. Они пришли к выводу, что за первый квартал текущего года значительнее всего подорожали говядина, сыр и свежая капуста.

— За прошедший квартал говядина подорожала на 10%, а по данным на 6−7 апреля — уже на 25%, — констатировали профсоюзы. — За 3 месяца этого года на 20% выросли цены на сыр.

Но заметнее всего выросли цены на капусту — в 2 раза. Это связано с неурожаем прошлого года. Кроме того, капуста не всегда хорошо хранится. Ну и с учетом того, что цена в ближайшее время на нее будет подниматься, некоторые продавцы ее придержали и сейчас направили на российский рынок, где цены на нее зашкаливают и большой спрос.

По данным Белстата, свежая белокочанная капуста за первый квартал подорожала на 107,1%, сыр — на 2,1%, говядина бескостная — на 1,7%. Данные Белстата и Федерации профсоюза сошлись только по капусте.

Продавцы: «Если мы еще и цены на мясо поднимать начали, вообще никто бы не брал»

Мы спросили у продавцов на Комаровском рынке, подорожали ли сыр, говядина и капуста за последний квартал и на сколько. К слову, значительный рост цен на сыр заметили даже мы. На снимках, сделанных в декабре прошлого года, «Российский» сыр из Березы стоил 8,5 рубля, а в конце февраля этого года — 9,2 рубля.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Да, сыр немножко подорожал с нового года, но не на 20% точно, говорят в один голос продавцы на Комаровке. — «Российский» из Березы, про который вы говорите, стоил 8,5 в декабре, сейчас 9,5. Это 12,5% всего. Отпускные цены некоторые производители подняли. Но в любом случае у нас сыр дешевле, чем в торговых сетях.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По словам продавцов, производители поясняют небольшой рост отпускных цен ростом стоимости сырья, а также электричества и отопления.

Информацию о подорожании говядины на 25% за первый квартал продавцы тоже не подтвердили.

— Сейчас вообще мясо хуже берут, наверное, из-за поста. А если мы еще и цены поднимать начали, вообще никто бы не брал, — поясняют продавцы говядины. — Все чаще люди скидку просят. Или самим приходится предлагать, чтоб хоть что-нибудь купили. То, что по 16 рублей, отдаем за 14,5 — 15. То, что по 13, за 12 отдаем.

На рядах с овощами-фруктами находим капусту. Стоит 3 — 3,5 рубля.

— Она не подорожала. Просто в конце прошлого и начале этого мы торговали прошлогодней капустой. Стоила она от 90 копеек до 1,1 рубля. А эта капуста молодая, импортная, поэтому и стоит дороже, — поясняют торговцы. — Это все равно, что сравнивать цены на обувь из новой и прошлогодней коллекции.

В одной из торговых сетей подорожание сильное подорожание сыра и говядины тоже опровергли.

— На некоторые сыры производители подняли отпускные цены, но повышение небольшое, максимум на копеек 50. Торговые надбавки мы не меняем уже долгое время — как были 25%, так и остались, — рассказывает одна из продавцов. — А на говядину у нас вообще цены не менялись. Если закупаем чуть дороже, торговую надбавку снижаем, если отпускная цена меньше, надбавку чуть выше делаем. Капуста у нас уже этого года, поэтому она и дороже. Но прошлогодняя да, немного прибавила в цене, но не в 2 раза.

Управление торговли и услуг: «Вероятно, в декабре — начале января были какие-то акции»

В Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома тоже собрали статистику по росту цен за первый квартал 2019 года по всем столичным торговым сетям. И такого огромного подорожания столичные чиновники тоже не обнаружили.

— За три месяца этого года говядина бескостная подорожала на 1,35%, а на кости — на 2,19%. Но хочу заметить, что уровень торговых надбавок не изменился, то есть, если что-то и подросло немного в цене, то только из-за незначительного роста цен у производителей. В среднем на говядину торговая надбавка 25%. Есть конечно и те, у кого ниже — 18%, 22%, — перечисляет Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. — Приведу несколько розничных цен в торговых сетях на 1 января и 1 апреля. В одной из сетей говядина бескостная в начале года стоила 12,59 рубля, а 1 апреля 12,99. В другой сети была по 13,3 рубля, а стала по 13,97. В еще одной цена была 12,44 и осталась такой же.

По словам начальника управления, некоторые продавцы разницу в отпускных ценах нивелируют торговыми надбавками и благодаря этому в рознице цена на продукт не меняется.

— К примеру, в одной торговой сети говядина без кости 1 января стоила 16,09. Закупили ее по 13,44, сделали торговую надбавку 14,3%. К 1 апреля поставщик у сети поменялся, у него отпускная цена на говядину выше — 14,26. Сеть снизила торговую надбавку до 7,73%. В итоге розничная цена осталась прежней — 16,09 рубля, — говорит Нина Емельянова. — К слову, свинина в первом квартале подешевела: бескостная на 4%, а на кости — на 2%.

По официальной статистике в Минске сыр за первый квартал подорожал на 0,89%.

— Некоторые производители и вовсе не поднимали отпускные цены. Скажем, на «Моностырский» сычужный сыр как была 8,12 рубля так и осталась. На «Российский особый» отпускная цена у производителя на 1 января была 8,29 рубля. Плюс 30% торговая надбавка. В рознице он стоил 11,89 рубля. На 1 апреля отпускная — 8,51 рубля. С торговой надбавкой 30% в рознице стоит 12,19 рубля. На «Алексеевский» твердый была отпускная цена 7,81 рубля, стала — 8,02. Вероятно, в декабре — начале января были какие-то акции на продукты, которые брали для сравнения профсоюзы, а в марте продавали их по обычным ценам. К примеру, в декабре сыр стоил 10 рублей с акцией, а в марте — 12 без акции. Вот и 20% подорожания получилось.

А вот капуста даже по данным Мингорисполкома стала дороже, правда, опять-таки не в два раза и здесь есть свои нюансы.

— Сейчас уже много где продается молодая импортная капуста, а в декабре была прошлогодняя белорусская. Отсюда и, якобы, подорожание. Но нельзя сравнивать цены на нашу прошлогоднюю и свежую импортную, — подчеркивает Нина Емельянова. — На 1 января прошлогодняя в одной из торговых сетей стоила 89 копеек — это отпускная. А сейчас отпускная на нашу 1,14 рубля. У кого-то отпускная была 93 копейки, а сейчас 98 копеек. Еще у одного поставщика отпускная на 1 января была 78 копеек, на 1 апреля 1,38 рубля. В рознице она продавалась по 99 копеек, а сейчас по стала 1,75 рубля.