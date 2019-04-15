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20 апреля пройдет республиканский субботник

15.04.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

20 апреля пройдет республиканский субботникВ связи с объявлением 2019-го Годом малой родины, а также подготовкой к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 231 «О проведении республиканского субботника», Шарковщинским районным исполнительным комитетом принято решение провести 20 апреля 2019 г. в районе на добровольной основе республиканский субботник на рабочих местах либо осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, территорий населенных пунктов.

Денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения республиканского субботника, в объемах, определяемых работниками, в том числе работниками, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, в добровольном порядке перечисляются на счет Шарковщинского районного исполнительного комитета № ВY68АКВВ36419030000682300000 ЦБУ № 224 филиала № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцка, БИК АКВВВY21216, УНП — 300168711.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 20 апреля 2019 г. является рабочим днем, проводится добровольно в размерах, определяемых самими коллективами работников.

Александр БАРИЛО.

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