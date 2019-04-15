В 2019 году в нашей стране с максимальным размахом и подъемом пройдет акция «Беларусь помнит»

Источник материала: Клiч Радзiмы

В ее рамках каждый белорус сможет отдать дань памяти героям войны, внесшим вклад в освобождение от немецко-фашистских захватчиков всей Европы и нашей страны — в частности.

Это можно сделать в частности, придя на акцию «Беларусь помнит» с портретами своих замечательных предков — ветеранов той кровопролитной войны, которую мы никогда не забудем. Ведь победа в ней досталась невероятно дорогой ценой миллионам белорусских семей.

С одной стороны — это дань уважения к набирающим на постсоветском пространстве и в целом по Европе мероприятиям такого плана, с другой — абсолютно свой, оригинальный, общенациональный проект, идущий от души и сердца.

Акция «Беларусь помнит» в 2019 году пройдет при поддержке и активном участии Федерации профсоюзов, республиканских общественных организаций «Белая Русь» и «БРСМ».