ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2019 году в нашей стране с максимальным размахом и подъемом пройдет акция «Беларусь помнит»

15.04.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

В 2019 году в нашей стране с максимальным размахом и подъемом пройдет акция «Беларусь помнит»В ее рамках каждый белорус сможет отдать дань памяти героям войны, внесшим вклад в освобождение от немецко-фашистских захватчиков всей Европы и нашей страны — в частности.

Это можно сделать в частности, придя на акцию «Беларусь помнит» с портретами своих замечательных предков — ветеранов той кровопролитной войны, которую мы никогда не забудем. Ведь победа в ней досталась невероятно дорогой ценой миллионам белорусских семей.

С одной стороны — это дань уважения к набирающим на постсоветском пространстве и в целом по Европе мероприятиям такого плана, с другой — абсолютно свой, оригинальный, общенациональный проект, идущий от души и сердца.

Акция «Беларусь помнит» в 2019 году пройдет при поддержке и активном участии Федерации профсоюзов, республиканских общественных организаций «Белая Русь» и «БРСМ».

БРСМ запускает интернет-челлендж «#Беларусьпомнит»

Comments are closed.

« Адбыўся злёт-конкурс юных інспектараў дарожнага руху
20 апреля пройдет республиканский субботник »
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о Европейских играх: Мы должны показать комфорт и безопасность страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика