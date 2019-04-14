В Facebook случился глобальный сбой

Источник материала: Tut.by

В социальной сети Facebook произошел массовый сбой. Об этом сообщает сервис downdetector.com.



Фото: downdetector.com

Судя по информации сервиса, у пользователей из Западной Европы и Восточного побережья США могут наблюдаться проблемы.

В частности, некоторые юзеры жалуются на затруднения с авторизацией в соцсети. При заходе на свои уже созданные страницы у них высвечивается надпись «Добро пожаловать в Facebook» и поле, в котором предлагают начать поиск новых друзей. Перейти к другим разделам у них не получается.

Официальных комментариев представителей Facebook об этом пока не поступало. О массовых сбоях в работе соцсети на территории Беларуси пока также не сообщается.