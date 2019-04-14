|
В Facebook случился глобальный сбой
Источник материала: Tut.by
В социальной сети Facebook произошел массовый сбой. Об этом
Судя по информации сервиса, у пользователей из Западной Европы и Восточного побережья США могут наблюдаться проблемы.
В частности, некоторые юзеры жалуются на затруднения с авторизацией в соцсети. При заходе на свои уже созданные страницы у них высвечивается надпись «Добро пожаловать в Facebook» и поле, в котором предлагают начать поиск новых друзей. Перейти к другим разделам у них не получается.
Официальных комментариев представителей Facebook об этом пока не поступало. О массовых сбоях в работе соцсети на территории Беларуси пока также не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие пользователи не могут авторизоваться в соцсети.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)