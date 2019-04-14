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Дом на 1000 «квадратов» и собственный газопровод. Российские министры отчитались об имуществе

15.04.2019 17:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Члены правительства России отчитались о своих доходах и имуществе за 2018 год. РБК рассказывает, кто из членов кабмина владеет самыми крупными квартирами, домами, земельными участками и нежилыми помещениями.

Квартира и гостевой дом

Самая большая по площади квартира среди членов кабмина оказалась в собственности у министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Ее площадь составляет 480,9 кв. м. У чиновника также обнаружен самый большой гостевой дом — 1,2 тыс. кв. м. К тому же он владеет еще одним домом площадью 495,5 кв. м. У Мантурова есть земельный участок площадью 11,4 тыс. кв. м, четыре машино-места (от 16,3 до 19,9 кв. м), два хозяйственных здания (205 кв. м и 208,3 кв. м).

Частный дом

У министра обороны России Сергея Шойгу самый большой индивидуальный дом среди министров правительства. Его площадь составляет 1,2 тыс. кв. м. Также в собственности у военного чиновника два земельных участка (2,8 тыс. и 1,7 тыс. кв. м), квартира площадью 56,8 кв. м, гараж (133,7 кв. м) и мастерская (153,4 кв. м).

Земля

Самым крупным землевладельцем в правительстве оказался министр финансов Анатолий Силуанов. В декларации чиновника указаны три земельных участка в собственности (9 тыс., 10 тыс. и 22,9 тыс. кв. м) и два участка в аренде (35 тыс. и 13 тыс. кв. м). У вице-премьера в собственности значатся еще два жилых дома (152 и 462,9 кв. м), квартира (253,8 кв. м) и четыре гаража (от 14,9 до 230,5 кв. м). Силуанов также владеет двумя нежилыми зданиями площадью 111,9 и 64,9 кв. м.

Газопровод

Из самых необычных объектов недвижимости в декларации министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева значится газопровод низкого давления. Ему также принадлежит в долевой собственности три помещения площадью 1,9 тыс. кв. м каждое. У министра есть три земельных участка, два жилых дома (297,9 и 335,1 кв. м), квартира (220,4 кв. м), четыре гаража, две вспомогательные хозяйственные постройки (464 и 68,8 кв. м), доля в производственно-складском помещении (856,1 кв. м).

Нежилые помещения

Самый большой объем нежилых помещений оказался в собственности супруги министра культуры России Владимира Мединского Марины. Ей принадлежат восемь нежилых помещений площадью более 1,4 тыс. кв. м, а также квартира площадью 300 кв. м. Министр задекларировал земельный участок (3,3 тыс. кв. м), два жилых дома (153,5 и 451,7 кв. м) и гараж.

 
 
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Рассказываем, кто из членов кабмина владеет самыми крупными квартирами, домами, земельными участками и нежилыми помещениями.
 
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