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Россельхознадзор уничтожил 148 тонн незаконно ввезенных из Беларуси яблок

15.04.2019 17:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор уничтожил в Брянской области 148 тонн яблок, незаконно ввезенных из Беларуси.

Как сообщает служба, груз задержали пограничники и передали управлению Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям для проверки. По результатам фитосанитарного контроля было установлено, что все 9 партий яблок ввозились без фитосанитарных сертификатов и других необходимых сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и фитосанитарную безопасность.

При этом одна из партий следовала под видом товара прикрытия - кухонных принадлежностей.

В соответствии с законодательством о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на территории ЕАЭС, контрабандный товар на минувшей неделе был уничтожен.

Кроме того, 11 апреля в Брянской области на территории ООО "ЭкопромКлимово" было уничтожено 4,5 тонны различной продукции растительного происхождения, задержанной ранее сотрудниками Брянской таможни. "Яблоки, пекинская капуста, томаты, баклажаны, лук перо, петрушка, укроп неизвестного происхождения были ввезены с белорусской территории без фитосанитарных документов. Все грузы в соответствии с действующим законодательством уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 12 апреля запретил поставки яблок и груш из Беларуси, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из санкционных стран.

 
 
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Россельхознадзор уничтожил в Брянской области 148 тонн яблок, незаконно ввезенных из Беларуси.
 
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