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Более 2700 наблюдателей из 21 страны будут работать во втором туре выборов президента Украины – ЦИК

15.04.2019 17:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Центральная избирательная комиссия Украины завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 21 апреля - их будет свыше 2700.

"Комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины. Всего зарегистрировано 2,7тыс. официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства", - сообщила в понедельник пресс-служба ЦИК.

Во второй тур выборов президента вышли: лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

 

 
 
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Центральная избирательная комиссия Украины завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 21 апреля - их будет...
 
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