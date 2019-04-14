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Более 2700 наблюдателей из 21 страны будут работать во втором туре выборов президента Украины – ЦИК
Источник материала: Интерфакс
Центральная избирательная комиссия Украины завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 21 апреля - их будет свыше 2700.
"Комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины. Всего зарегистрировано 2,7тыс. официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства", - сообщила в понедельник пресс-служба ЦИК.
Во второй тур выборов президента вышли: лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
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Центральная избирательная комиссия Украины завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 21 апреля - их будет...
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