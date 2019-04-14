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Уголовное дело за использование поддельного документа возбуждено в Беларуси в отношении беглого российского экс-банкира

15.04.2019 16:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В отношении бывшего руководителя "Плато-банка" Андрея Лазарева, задержанного в конце марта при попытке пересечения белорусско-польской границы, возбуждено уголовное дело за использование поддельного документа, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.

"В отношении гражданина России, задержанного 30 марта в пункте пропуска "Брест" с фальшивым паспортом, возбуждено уголовное дело за использование поддельного документа", - проинформировали в ГПК.

Санкция данной статьи (ч.1 и 2 ст. 380 УК Беларуси) предусматривает до трех лет лишения свободы, уточнили в комитете.

Как сообщалось, А.Лазарев был задержан 30 марта в поезде Брест-Варшава. 

По данным ГПК, россиянин, используя паспорт на имя гражданина Словении, купил медицинскую страховку и билет на поезд. "Однако пересечь границу с фальшивым документом ему не удалось. Пограничники выявили признаки замены страницы с установочными данными, а результат специальной проверки это подтвердил", - рассказали в ГПК.

По данным правоохранительных органов РФ, бывший основной владелец "Плато-банка" в декабре 2018 года был приговорен в Екатеринбурге к 6 годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями и умышленное банкротство. Он находился под залогом в 1 млн росс. рублей, но затем покинул территорию России и объявлен в федеральный розыск.

По данным следствия, в 2013-2015 годах председатель наблюдательного совета "Плато-банка" А.Лазарев вместе с другими сотрудниками присвоили деньги банка на сумму более 1,2 млрд росс. рублей путем предоставления 64 кредитов подконтрольным юридическим лицам, которые имели признаки фирм-однодневок. В последующем фигуранты дела легализовали похищенные средства.

 
Теги: Брест
 
 
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В отношении бывшего руководителя "Плато-банка" Андрея Лазарева, задержанного в конце марта при попытке пересечения белорусско-польской границы, возбуждено...
 
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