В р. п. Речице ночью вор проник в частный магазин

Источник материала: Навiны Палесся



В ночь с 11 на 12 апреля в р. п. Речица воришка разбил стеклопакет и проник в частный магазин. Охранной сигнализации не было, поэтому у злоумышленника хватило времени осмотреться и взять то, чего душенька пожелала. А пожелала она сигарет, пива и закуски. Плюс – небольшая сумма из кассы. Общая стоимость похищенного –87 с рублей.

Благодаря оперативным действиям и профессионализму сотрудников милиции вор был найден по горячим следам, когда следовал из Пинска в Столин. И уже в субботу был задержан и сознался в совершении кражи.

По факту кражи РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (кража). Максимальный наказание по данной статье – лишение свободы сроком до трёх лет.

Судьбу молодого человека 1998 года рождения, который позарился на чужое, решит суд. Анастасия ПОКРОВСКАЯ