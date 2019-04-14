Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Источник материала: Ежедневник



фото: topwar.ru

Об остановке военного и гражданского сотрудничества с НАТО заявил российский МИД. Отмечено также, что текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории.

Соответствующее заявление сделал замглавы МИДа Александр Грушко, пишет РИА Новости . «НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — пояснил Грушко, который ранее работал постпредом России при альянсе.



Он отметил также, что альянс слишком далеко зашел в конфронтации с Россией. «Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают «обычное» состояние дел, под которое создавалось НАТО — под холодную войну», — заявил Грушко.



По его словам, текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории. Он отметил, что Москва сохранила контакты с отдельными странами альянса.



Но военный конфликт с Североатлантическим альянсом не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества, заверил Грушко. «Однако в сегодняшней ситуации возрастает риск непреднамеренных инцидентов, неправильно понятых намерений. Их необходимо избежать», — отметил замглавы МИДа.

По его словам, сейчас НАТО повышает боеготовность своих войск, занимается их оперативной переброской по Европе, фокусируясь на Балтийском и Черноморском регионах, а также в приарктической зоне. Военные расходы НАТО в 2018 году превысили 1 трлн долларов, что в 22 раза больше, чем траты России на оборону, подчеркнул замминистра.



Россия в гонке с НАТО по наращиванию военных бюджетов участвовать не намерена, отметил он. «С помощью раздувания мифической угрозы с Востока формируется спрос на инструменты обеспечения защиты, прежде всего на вооружения и военную технику. Со своей стороны, в этой гонке участвовать не намерены. Ставку делаем на экономичные, точечные и эффективные средства», — добавил Грушко.

