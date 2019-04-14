ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко завтра летит с визитом в Турцию

15.04.2019 18:25 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля совершит официальный визит в Турцию. 

Глава белорусского государства проведет в Анкаре переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Встреча двух лидеров пройдет в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций, сообщает пресс-служба белорусского президента. 

«Стороны обсудят политические вопросы, развитие торгово-экономического взаимодействия, его наполнение новыми взаимовыгодными проектами. Особое внимание будет уделено инвестиционному сотрудничеству и мерам по обеспечению сбалансированной торговли. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов», - говорится в сообщении. 

Напомним, что Александр Лукашенко, находясь в феврале с визитом в Сочи, принял участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции Владимиром Путиным, Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля совершит официальный визит в Турцию.  Глава белорусского государства проведет в Анкаре переговоры с президентом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Балльная система для нарушителей может быть введена в ближайшее время
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика