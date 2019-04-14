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Лукашенко завтра летит с визитом в Турцию
Источник материала: БДГ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля совершит официальный визит в Турцию.
Глава белорусского государства проведет в Анкаре переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Встреча двух лидеров пройдет в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций, сообщает пресс-служба белорусского президента.
«Стороны обсудят политические вопросы, развитие торгово-экономического взаимодействия, его наполнение новыми взаимовыгодными проектами. Особое внимание будет уделено инвестиционному сотрудничеству и мерам по обеспечению сбалансированной торговли. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов», - говорится в сообщении.
Напомним, что Александр Лукашенко, находясь в феврале с визитом в Сочи,
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля совершит официальный визит в Турцию. Глава белорусского государства проведет в Анкаре переговоры с президентом...
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