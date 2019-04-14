Лукашенко завтра летит с визитом в Турцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля совершит официальный визит в Турцию.

Глава белорусского государства проведет в Анкаре переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча двух лидеров пройдет в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Стороны обсудят политические вопросы, развитие торгово-экономического взаимодействия, его наполнение новыми взаимовыгодными проектами. Особое внимание будет уделено инвестиционному сотрудничеству и мерам по обеспечению сбалансированной торговли. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов», - говорится в сообщении.