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Балльная система для нарушителей может быть введена в ближайшее время

15.04.2019 18:10 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Балльная система борьбы с нарушителями ПДД может быть введена в Беларуси уже в конце весны. Об этом рассказал глава МВД Игорь Шуневич.

Как отметил министр, работа над проектом по введению балльной системы реагирования на неоднократные нарушения ПДД со стороны водителей, была завершена. Игорь Шуневич рассказал, что проект был передан в компетентные органы, где документ получил принципиальное согласие, пишет БЕЛТА.

«Остается законодательно принять нормативный документ. Надеюсь, это произойдет весной», - сказал министр», - заявил министр.

Ранее сообщалось, что в МВД инициируют введение балльной системы для нарушителей ПДД. Она предполагает начисление баллов за определенные виду нарушений и их повторение. После того, как правонарушитель наберет определенное количество баллов, его могут лишить водительских прав.

 
 
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Балльная система борьбы с нарушителями ПДД может быть введена в Беларуси уже в конце весны. Об этом рассказал глава МВД Игорь Шуневич.
 
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