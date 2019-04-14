Дмитрий Колдун в ГДК

Источник материала: Новости Дзержинска

16 мая в Дзержинском ГДК выступит Дмитрий Колдун.

Непревзойденный голос Беларуси, обладатель четырех премий «Золотой граммофон», Национальной музыкальной премии, «Артист года 2018» по версии RU TV Беларусь.

Во время концертной программы 16 мая прозвучат как любимые «золотые», так и будущие хиты, которые войдут в состав нового альбома — над которым сейчас работает Дмитрий Колдун. По-настоящему живой звук, драйв и романтика, ностальгия и дыхание нового времени — в одном концерте.

Начало: в 18.00.

Цена: 30.00.

Телефоны для справок: 8 (01716) 5-24-59, 6-57-93, 9-39-44.



