Это прорыв! Ученые впервые напечатали на 3D-принтере сердце из клеток человека

Ученым впервые удалось напечатать на 3D-принтере целое сердце — с клетками, кровеносными сосудами, желудочками и камерами.





Орган сделали из клеток человека и биоматериала, которые также создали с использованием клеток человека.





Размер сердца — несколько сантиметров. Оно рассчитано на организм кролика. Тем не менее ученые считают, что с помощью этой технологии в будущем можно создать и человеческое сердце.





Профессор Тал Двир из Тель-Авивского университета считает, что вскоре напечатанные органы можно будет пересаживать животным, а затем и людям. Ученый предположил, что уже через 10 лет в лучших больницах мира появятся специальные принтеры, который помогут регулярно проводить операции по пересадке органов.









Как отмечает Jerusalem Post, заболевания сердца стали второй по частоте причиной смерти в Израиле после рака. В 2013 году около 16% от общего количество смертей приходились именно на эти болезни.





В некоторых случаях трансплантация становится единственным возможным методом лечения, но многие пациенты умирают в очереди на получение сердца.



