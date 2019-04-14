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Исчезнувшие. 5 персон, о которых белорусские власти решили "забыть"

15.04.2019 17:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще недавно в Беларуси обсуждали едва ли не каждый их шаг, а сегодня для госСМИ этих людей как будто не существует.

Исчезнувшие. 5 персон, о которых белорусские власти решили "забыть"

Михаил Бабич



Месяц назад посол России навлек на себя гнев белорусской власти, жестко ответив на претензии официального Минска, в том числе Александра Лукашенко. Белорусский МИД отреагировал эмоционально, назвав Михаила Бабича «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером».

После скандала российский посол исчез из эфира государственных телеканалов и публикаций центральных государственных газет. 


Хотя поводы рассказать о его деятельности были. За истекший период Бабич совершил визиты на предприятия Брестской области и Дзержинска. Российский посол также встретился с руководителем МВД Игорем Шуневичем – но об этом не сообщил даже сайт министерства.

Представителям госСМИ дали команду не ходить на пресс-конференцию Бабича, посвященную годовщине присоединения Крыма к России. Пять ведущих независимых СМИ сами решили проигнорировать мероприятие.


Сергей Румас 



Безусловно, говорить о премьер-министре как о полностью исчезнувшей из публичного пространства персоне не приходится. Но вполне очевидно, что в политической и общественной жизни страны Сергей Румас не занимает положения, которое соответствовало бы его должности и статусу.

Игнорирование чиновника госСМИ началось с церемонии утверждения его на пост премьера в парламенте. С тех пор деятельность Румаса, набравшего на тот момент некоторую популярность, освещается по минимуму.

Все внимание приковано к первому лицу, который поручает выполнение важных задач руководителю Администрации президента Наталье Кочановой. Но по сообщениям СМИ складывается впечатление, что премьера «задвинул» и его первый зам. 

Не Сергей Румас, а Александр Турчин постоянно контактирует с Лукашенко и анонсирует его решения. Последний пример: при посещении Парка высоких технологий руководитель страны заявил, что у ПВТ в правительстве есть хороший помощник, к которому он советует обращаться напрямую, – первый вице-премьер. 

Василий Жарко


Василий Жарко в компании семьи Лукашенко

Чиновник на протяжении 12 лет был министром здравоохранения и вице-премьером. Летом прошлого года Василий Жарко оказался на обочине государственных дел, когда был уволен при смене верхушки правительства. Хотя было очевидно, что он потерял свою должность из-за выявленной масштабной коррупции в системе Минздрава.

Ожидалось, что о чиновнике опять заговорят, когда начнутся суды по «делу медиков». Но ни на одном уже состоявшемся процессе Жарко даже не вызвали в качестве свидетеля, хотя судили среди прочих и его бывшего заместителя. 


Скоро исполнится год, как о Жарко не вспоминают. Другим проштрафившимся чиновникам не стесняются давать новые должности, а его в обойму не вернули. Судя по государственным СМИ, такого чиновника как Василий Жарко и вовсе никогда не существовало. 

Юрий Чиж 


Юрий Чиж и Валерий Вакульчик, архивное фото

О когда-то самом известном бизнесмене Беларуси теперь с уверенностью утверждать ничего невозможно. Юрий Чиж не дает интервью, его больше не видят на футбольных матчах.

Неясно, как идут дела в «Трайпле» – после задержаний и нескольких лет убытков бывшие бизнес-партнеры Владимир Япринцев и Юрий Чиж начали выяснять отношения в суде. 

Неясно, что будет с его ролью в футбольном «Динамо» – полгода ходят слухи, что клубу дали указание сменить хозяина, но на деле это пока не осуществилось. То говорят, что Чиж, как и раньше, всем руководит, то пишут, что он уже не занимается командой и вот-вот продаст свою долю в клубе. 

Но самое важное, что Лукашенко о давнем товарище, вероятно, решил забыть. Они перестали появляться вместе, и Чиж остался в памяти очень немногих. 

Александр Шакутин 



Когда-то Александр Шакутин критиковал Чижа, оказавшегося в СИЗО КГБ, за методы ведения бизнеса. Но вот уже почти год как о руководителе холдинга «Амкодор» также решили забыть – по крайней мере, на время. По все видимости, связано это с задержанием по «делу медиков» его брата, руководителя компании «Искамед» Сергея Шакутина. 

Главу холдинга «Амкодор» перестали видеть в ближайшем окружении Александра Лукашенко (осенью Шакутина впервые за долгое время не пригласили в Дрозды на помощь в уборке урожая), на гостелеканалах сюжеты о его успехах больше не появляются.


Хотя дела у руководителя «Амкодора» вроде бы идут неплохо: недавно стало известно о покупке холдингом завода-банкрота в России за миллион долларов. По всей видимости, о Шакутине рано или поздно разрешат «вспомнить» – и зависеть это будет от окончания разбирательства по делу его брата.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще недавно в Беларуси обсуждали едва ли не каждый их шаг, а сегодня для госСМИ этих людей как будто не существует.
 
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