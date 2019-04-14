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Министры иностранных дел Беларуси и Турции обсудили провели встречу в преддверии визита Александра Лукашенко в Турцию

15.04.2019 19:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В рамках подготовки официального визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Турцию министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"В ходе беседы стороны констатировали конструктивный характер и поступательное развитие белорусско-турецкого сотрудничества. С удовлетворением отмечены позитивные тенденции в двусторонней торговле", - говорится в сообщении.

Министры обменялись информацией о ходе выполнения Плана действий по развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой, подписанного в ноябре 2016 г. главами внешнеполитических ведомств.

Стороны отметили схожесть подходов Беларуси и Турции по ключевым вопросам международной повестки дня, эффективное взаимодействие двух стран в международных организациях, в том числе по взаимной поддержке кандидатур в состав выборных органов ООН, отметили в МИД Беларуси.

 
 
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В рамках подготовки официального визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Турцию министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел...
 
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