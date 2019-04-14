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Около 800 тыс. ливийских мигрантов могут хлынуть в Европу - Сарадж

15.04.2019 18:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж заявил, что военный кризис в стране может привести к новому наплыву мигрантов, которые направятся в Италию и другие европейские прибрежные государства, сообщает в понедельник итальянский телеканал TGCOM24.

"Нынешний кризис в Триполи с учетом наступления войск (командующего ЛНА - ИФ) Халифы Хафтара на ливийскую столицу может толкнуть 800 тыс. иммигрантов, включая преступников и исламистов, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), перебраться в Италию и в другие рибрежные европейские государства", - приводит телеканал слова Ф.Сараджа.

Ранее о риске усугубления миграционного кризиса предупреждали председатель Европейского парламента Антонио Таяни и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По словам А.Таяни, "ситуация в Ливии несет в себе риск новой волны миграционного кризиса с увеличением потока иммигрантов - в основном, в Италию и другие средиземноморские страны".

В свою очередь, Дж.Конте заявлял о том, напряженная обстановка в Ливии приведет к гуманитарному кризису в стране, а также станет причиной большого потока иммигрантов в Европу.

4 апреля командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.

 
 
 
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Глава правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж заявил, что военный кризис в стране может привести к новому наплыву мигрантов, которые направятся в...
 
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