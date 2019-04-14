"Летучая мышь" в Большом: в классическом театре - премьера известной оперетты

Источник материала: Интерфакс

16, 17 и 18 апреля на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси пройдет премьера оперетты Штрауса "Летучая мышь". Над постановкой на сцене Большого работал венгр Миклош Габор Кереньи (Керо).

Встречаясь с журналистами перед премьерой, он отметил, что хотел бы, чтобы его спектакль был понятен совершенно разным зрителям.

"И профессору, и продавцу из магазина, и подростку эта история может и должна быть одинаково интересна", - отметил он.



"Эта оперетта обязательно оставит в душах зрителей и актеров особые осколки, затронет за живое", - уверен венгерский режиссер.

Известно, что художники по сценографии и костюмам также из Венгрии. А вот за дирижерским пультом в дни премьер ожидают увидеть итальянского маэстро Джанлука Марчано.

"Летучую мышь" в Большом сыграют на русском языке. Кто именно будет выступать в каких партиях, постановщики не раскрывают. Однако интригуют, рассказав о том, что одну из ролей в оперетте исполнит "главный Дед Мороз Беларуси" Владимир Радзивилов.

Сюжет оперетты также не совсем классический, Керо признался, что постарался уйти от классического восприятия XIX века и сделать спектакль более современным.

"Ведь измены, адюльтеры и размолвки, женская хитрость и мужская месть будут во все времена", - заверил он.

16, 17 и 18 апреля – оперетта "Летучая мышь" на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси.