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"Летучая мышь" в Большом: в классическом театре - премьера известной оперетты
Источник материала: Интерфакс
16, 17 и 18 апреля на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси пройдет премьера оперетты Штрауса "Летучая мышь". Над постановкой на сцене Большого работал венгр Миклош Габор Кереньи (Керо).
Встречаясь с журналистами перед премьерой, он отметил, что хотел бы, чтобы его спектакль был понятен совершенно разным зрителям.
"И профессору, и продавцу из магазина, и подростку эта история может и должна быть одинаково интересна", - отметил он.
Известно, что художники по сценографии и костюмам также из Венгрии. А вот за дирижерским пультом в дни премьер ожидают увидеть итальянского маэстро Джанлука Марчано.
"Летучую мышь" в Большом сыграют на русском языке. Кто именно будет выступать в каких партиях, постановщики не раскрывают. Однако интригуют, рассказав о том, что одну из ролей в оперетте исполнит "главный Дед Мороз Беларуси" Владимир Радзивилов.
Сюжет оперетты также не совсем классический, Керо признался, что постарался уйти от классического восприятия XIX века и сделать спектакль более современным.
"Ведь измены, адюльтеры и размолвки, женская хитрость и мужская месть будут во все времена", - заверил он.
16, 17 и 18 апреля – оперетта "Летучая мышь" на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси.
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16, 17 и 18 апреля на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси пройдет премьера оперетты Штрауса "Летучая мышь". Над постановкой на сцене Большого работал венгр...
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