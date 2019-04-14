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Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

15.04.2019 19:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предстоящие II Европейские игры станут важнейшим общественно-политическим событием в истории суверенной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил в исполкоме Национального олимпийского комитета.

15 апреля здесь обсуждали готовность стадионов, спортивных площадок, ну и, конечно, атлетов к этому масштабному форуму. В конце июня нашей стране предстоит серьезный экзамен – в эти дни к Беларуси будет внимание всего мирового сообщества. Корреспондент Екатерина Жилянина продолжит.

Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

Заседание исполкома НОК Александр Лукашенко начал с замечания: штаб-квартира олимпийского движения сбавила обороты. Раньше здесь кипела жизнь, а в последнее время в этих стенах достаточно тихо. Хотелось бы чаще проводить конференции, семинары, любые другие форматы встреч. Ведь это место притяжения спортивных экспертов и, собственно, самих спортсменов. А прославленные чемпионы должны чувствовать себя здесь как дома. А значит, заезжать почаще. Нет должного взаимодействия с федерациями.

Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

Екатерина Жилянина, СТВ:
Впрочем, нынешнее затишье, наверное, можно объяснить: все силы сейчас брошены на подготовку к главному спортивному событию года. До Европейских игр остается 67 дней.

Игры, напомним, пройдут с 21 по 30 июня. Президенту подробно доложили о ходе подготовки.

Александр Лукашенко: У нас нет права выступать на Европейских играх плохо

Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

Финансовый вопрос – один из актуальнейших. В смету организаторы вписались. Более того, перевыполнили план по привлечению внутренних спонсоров. Рост цен на проживание во время Европейских игр в Беларуси не допустят. Премьер-министр, он же глава оргкомитета, рассказал, что соглашения соответствующие с гостиницами достигнуты. Конечно, частников, сдающих квартиры, не завышать стоимость не заставишь, однако здесь должны сработать рыночные механизмы. Предложений достаточно, так что выбор у гостей будет.

С гостиницами всё понятно, спортивных объектов задействуют 15. Большинство из них уже обкатали соревнованиями. Сейчас заканчивают возводить временную инфраструктуру. Проверку проходят модули информационной системы, которая будет отвечать за логистику и аккредитацию.

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Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

Подготовку к Играм ведут 269 белорусских спортсменов. Окончательные списки узнаем ближе к старту. Пока же можем порассуждать о медальных прогнозах.

Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларусь:
Подготовка сейчас уже на завершающей стадии. Мы по 14 видам спорта провели тестовые соревнования. Делаем постоянно анализ 2017-2018 годов, и те виды спорта, которые у нас будут представлены на Европейских играх, мы стабильно показываем достойные результаты.

По десяти видам спорта в 2017 году у нас завоевано нашими спортсменами 51 медаль на чемпионатах Европы, по девяти видам спорта; 18 – в этом году те, которые будут представлены на Европейских играх, 50 медалей завоевано.

Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

Белорусские надежды связаны с самбистами. Наша сборная – одна из сильнейших в мире. Уровень команда подтвердила еще в конце зимы на открытом чемпионате страны на призы Президента. Состязания получили статус тестовых в преддверии II Европейских игр, и участие в них тогда приняли около 300 атлетов из 20 стран.

Как всегда, ждем побед от гребцов. На прошедшем в Португалии чемпионате мира белорусская сборная в медальном зачете заняла 4 место – с тремя золотыми наградами в активе.

Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

Планирует выступить на Европейских играх наш олимпийский чемпион – батутист Владислав Гончаров. Соотечественники не так часто видят его мастерство в Минске. Рассчитывает на хорошее выступление и Олег Рябцев, двукратный чемпион мира и Европы.

Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

Олег Рябцев, двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по прыжкам на батуте:
Чувствуется и большая ответственность, и небольшое напряжение. Готовим самые лучшие свои прыжки, самую лучшую высоту, самую лучшую технику, перемещения у нас еще судятся. То есть я бы сказал, что в целом мы работаем по усиленной программе.

Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

Ольга Власова, главный тренер национальной сборной Беларуси по прыжкам на батуте:
Главное, подойти к соревнованиям с полной ответственностью и уверенностью в своих выступлениях. Самые конкуренты – это, наверное, будут россияне, это будут британцы.

Мы, наверное, отличаемся от других команд своей сплоченностью. То есть то, что мы – команда. Когда наблюдаешь за спортсменами других стран, у них этой сплоченности нет.

А кроме этих видов, есть ведь еще гимнастика, пулевая стрельба, вольная и греко-римская борьба, легкая атлетика, велоспорт, настольный теннис… На II Европейских играх будет разыграно 199 комплектов медалей в 23 дисциплинах по 15 видам спорта.

Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

Конкуренция, конечно, у белорусов будет высокая. Европейские спортсмены доминируют на мировых аренах, на последней летней олимпиаде завоевали половину медалей. И, кстати, на соревнованиях в Минске разыграют путевки в некоторых видах на следующую олимпиаду в Токио.

Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Медальные планы на Игры публично не озвучивались. Тем не менее, задача стоит конкретно: не меньше, чем в Баку. Мы соревнуемся дома, на своих аренах, при родной публике. Поддержка всего белорусского народа, естественно, будет обеспечена. Поэтому у нас нет права выступать на этих Играх плохо. Хотелось бы, чтобы это требование было доведено до спортсменов и тренеров. Настраивайте их на борьбу и нацеливайте на победы. Мы это можем. И последний чемпионат Европы по тяжелой атлетике показал, что мы не просто можем, а мы можем на равных сражаться с ведущими державами нашей планеты.

Есть и обратный пример – наш биатлон. Деньги потратили немалые, а что он показал, вы тоже знаете. То же самое футбол. То же самое хоккей. Серьезно придется подумать. Но это разговор после чемпионата мира, в той группе, в которую мы с вами свалились, в частности, хоккеисты. По биатлону мы еще разберемся и по другим зимним видам спорта.

Надо иметь в виду, что медали – это не только спортивный результат. Это честь и слава родины. Я представляю, те, кто смотрел из Грузии чемпионат Европы, насколько они радовались, когда наши атлеты завоевывали медали. Поэтому прошу это иметь в виду. Еще раз подчеркиваю, спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва. Это, если хотите, война, только не горячая. Это высочайшая идеология, которая поднимает дух народа в любом государстве.

Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»

Не меньше чем в Баку. А это не меньше 43 наград. На I Европейских играх мы завоевали 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые награды. Правда, сами спортсмены строят еще более амбициозные планы.

Добавим, сегодня, 15 апреля, члены исполкома согласовали Виктора Лукашенко, помощника Президента по национальной безопасности, на должность исполняющего обязанности первого вице-президента НОК.

Виктор Лукашенко назначен и.о. первого вице-президента НОК

Так что теперь за Виктором Лукашенко будут закреплены вопросы международного сотрудничества и подготовка к крупным спортивным форумам в Беларуси – II Европейским играм и сентябрьскому легкоатлетическому матчу Европа-США. Это для помощника Президента станет временной дополнительной нагрузкой на общественных началах.

Александр Лукашенко: «Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва»
 
Теги: Минск
 
 
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