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Попали в ДТП, есть страховка. Как восстановить машину? Советы юриста
Источник материала: СТВ
Юристы обращают внимание: в случае восстановления машины после ДТП у клиентов страховых компаний есть только три варианта.
Первый – получить деньги на руки и выполнить ремонт самостоятельно. Второй – забрать деньги, и по своему усмотрению выбрать сервис. Чеки и акты выполненных работ в обоих случаях должны соответствовать результату, рассказали в программе
Александр Костюкевич, юрист:
Третий вариант спасения – через страховую компанию довериться проверенному салону, репутация которого не вызывает сомнений.
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Юристы обращают внимание: в случае восстановления машины после ДТП у клиентов страховых компаний есть только три варианта. «Ещё мне вымазали потолок весь в...
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