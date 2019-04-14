Лукашенко дал белорусским спортсменам установку на победу в Европейских играх

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко настроил белорусских спортсменов на победу во Вторых Европейских играх. Они пройдут в стране в июне. Подготовку к международному турниру обсудили в понедельник в Минске. О чем говорили, узнала корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Символика Вторых Европейских игр в Минске сейчас повсюду: на плакатах, фасадах зданий, в метро и наземном общественном транспорте. Талисман соревнований рыжий Лисенок Лесик напоминает, что до начала Игр остается чуть больше двух месяцев.

На игры приедет восемнадцать тысяч человек. И это только аккредитованные участники, а ведь будут еще болельщики. Всех нужно принять достойно, предупредил президент Александр Лукашенко.

«Задача – не только провести игры на самом высоком уровне . Мы должны показать, что на нашей земле созданы комфортные и безопасные условия для жизни и самореализации человека», – подчеркнул он.

Белорусских участников Лукашенко настроил только на победу. Президент поставил задачу – повторить бакинский успех, как минимум. Тогда на Первых Европейских играх сборная взяла 43 медали.

«И мы это можем. Последний чемпионат по тяжелой атлетике это показал. Но есть и обратный пример – биатлон. Вложили много денег, а результат? Тоже и хоккей, тоже и футбол. Серьезно придется подумать», – отметил глава Беларуси.

Оргкомитет будущих игр возглавляет белорусский премьер-министр Сергей Румас. Он отметил, что спортивные площадки почти полностью готовы, на некоторых даже прошли тестовые соревнования. И заявил, что цены на гостиничные номера накануне Европейских игр не вырастут.

«Со всеми крупными отелями и гостиницами дирекция Игр подписала сегодня соглашение о том, что они не будут повышать цены на период этого масштабного спортивного соревнования. Естественно, власти будут отслеживать выполнение этого соглашения всеми его подписантами», – уточнил Румас.

Кроме того, на Вторых Европейских играх белорусы рассчитывают заработать за счет привлечения спонсоров и продажи лучших товаров местного производства.

Также на заседании Национального олимпийского комитета было решено, что исполнять обязанности первого вице-президента Организации будет помощник президента Беларуси по нацбезопасности Виктор Лукашенко. Он будет совмещать обе должности.