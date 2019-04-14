В Кореличском районе слетевший с колеса колпак ступицы попал в пассажира встречной машины

Источник материала: Tut.by

ДТП произошло в субботу утром на автодороге Р-11 Поречаны — Новогрудок — Несвиж вблизи деревни Полоная, сообщили в Следственном комитете.



Фото: sk.gov.by

13 апреля, в 8.17, на автодороге Р-11 Поречаны — Новогрудок — Несвиж вблизи деревни Полоная Кореличского района с колеса неустановленного грузового авто с прицепом слетел колпак ступицы заднего левого колеса прицепа. Он попал в лобовое стекло встречной Renault Master, принадлежащей РУП «Белпочта». В итоге 38-летний пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован, водитель не пострадал.

Следователи установили машину, с которой слетел колпак ступицы. Это принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью «МАЗ-54323». Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации транспортного средства, повлекших причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 317 УК).



Фото: sk.gov.by

«Управлявший транспортным средством 29-летний водитель признан подозреваемым по уголовному делу. Мера пресечения к нему не применялась. Собираются материалы, характеризующие его личность», — сообщили в Следственном комитете.

Окончательная правовая оценка случившемуся будет дана по результатам расследования уголовного дела.