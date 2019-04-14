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Задержаны Вячеслав и Марина Косинеровы, а также Евгений Афнагель
Источник материала: Партизан
У администрации президента задержали нескольких активистов.
Партия «Народная Громада», которая входит в состав Белорусского Национального Конгресса, выступила с инициативой о проведении молебна в защиту Куропат 15 апреля в 18.00 у резиденции Лукашенко.
Однако желающих помолиться у администрации ждут автозаки.
Известно о первых задержаниях. Среди задержанных — Вячеслав и Марина Косинеровы, а также Евгений Афнагель.
На молебен пришли около 10 человек,
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У администрации президента задержали нескольких активистов.
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