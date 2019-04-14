Задержаны Вячеслав и Марина Косинеровы, а также Евгений Афнагель

Партия «Народная Громада», которая входит в состав Белорусского Национального Конгресса, выступила с инициативой о проведении молебна в защиту Куропат 15 апреля в 18.00 у резиденции Лукашенко.





Однако желающих помолиться у администрации ждут автозаки.





Известно о первых задержаниях. Среди задержанных — Вячеслав и Марина Косинеровы, а также Евгений Афнагель.





сообщает Tut.by. На молебен пришли около 10 человек,Tut.by.



