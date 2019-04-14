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Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО

15.04.2019 19:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская зенитно-ракетная система (ЗРС) С-400 не будет интегрирована в системы вооружения НАТО. Такое заявление сделал руководитель Минобороны Турции Хулуси Акар, сообщает РИА Новости.

Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / РИА Новости

«Эта система не будет интегрирована ни с системами НАТО, ни с какими-либо другими связанными с НАТО национальными системами», — заверил Акар. В то же время глава военного ведомства отметил, что Турция купила российскую ракетную систему из-за отказа ее союзников предоставить альтернативу. С другой стороны, страна опасается воздушных и ракетных угроз.

Также Акар отметил, что политическая позиция Турции после покупки российского вооружения не изменилась. «Никаких изменений обязательств Турции в НАТО нет», — подчеркнул глава Минобороны.

Ранее российские С-400 назвали «кошмаром для НАТО». Благодаря ЗРС, Турция получит большую независимость от НАТО и усилит свое влияние в регионе, считает немецкое издание Stern.

10 апреля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия может передать Анкаре С-400 еще до июля 2019 года. Он подчеркнул, что данные поставки — уже решенный вопрос.

В начале апреля Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35 из-за приобретения российских ЗРС. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Сообщалось, что установка систем ПРО может начаться в октябре 2019 года.


 
 
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Российская зенитно-ракетная система (ЗРС) С-400 не будет интегрирована в системы вооружения НАТО. Такое заявление сделал руководитель Минобороны Турции Хулуси...
 
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