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«Был и является солистом в науке». Учёный, политик и писатель Анатолий Рубинов отмечает 80-летие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ученый, политик и писатель Анатолий Рубинов отмечает 80-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Институт физики он пришел в 25 лет, а уже в 30 молодой ученый основал лабораторию гетерогенных органических сред.
В научных кругах его называют родоначальником лазерной физики. Анатолий Рубинов – автор более трех сотен научных работ и 60 изобретений в этой области. Среди учеников – пять докторов и три десятка кандидатов наук.
Виталий Плавский, заместитель директора по научной работе Института физики НАН Беларуси:
Анатолий Николаевич всегда имел и имеет свое мнение на процессы и, естественно, является интерпретатором законов природы, законов физики, которые мы вместе исследуем.
Помимо успешной научной деятельности, Анатолий Рубинов смог построить карьеру и в политике. Занимал посты первого заместителя главы Администрации Президента и председателя Совета Республики.
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Новости Беларуси. Ученый, политик и писатель Анатолий Рубинов отмечает 80-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Институт физики он пришел в 25...
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