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Новости экономики за 15.04.2019

15.04.2019 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почему после запуска БелАЭС цена газа продолжит оказывать влияние на стоимость электроэнергии, и каким тиражом Нацбанк выпустил памятные монеты, посвященные II Европейским играм?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ПОСЛЕ ЗАПУСКА БЕЛОРУССКОЙ АЭС НЕ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В правительстве не ожидают роста тарифов на электроэнергию после запуска Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 апреля стало известно, что они будут зависеть в том числе и от цены на газ.

Новости экономики за 15.04.2019

Новости экономики за 15.04.2019

Атомная энергия будет замещать только до 5 миллиардов кубометров газа, на нем по-прежнему будет производится большой объем электроэнергии, которая будет продаваться вместе с атомной. Поэтому цены на голубое топливо продолжат оказывать существенное влияние на электротарифы.

Сейчас специальная рабочая группа отрабатывает различные сценарии тарифной политики. Главная цель – повысить привлекательность электроэнергии как в жилищно-коммунальном хозяйстве, в быту, так и по другим направлениям.

СТАРТОВАЛ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО МАРКИРОВКЕ ОБУВИ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ

С 15 апреля производители и продавцы обуви могут внести существенные изменения в свою работу. Стартует пилотный проект по маркировке средствами идентификации.

Новости экономики за 15.04.2019

Эксперимент продлится до конца года. Участие в нем добровольное. Желающим надо зарегистрироваться в информационной системе и приобрести средства идентификации. Эксперимент продлится до конца года. Участие в нем добровольное. Желающим надо зарегистрироваться в информационной системе и приобрести средства идентификации, каждое из которых стоит всего 4 копейки.

Главная цель – отработка новых механизмов маркировки товаров и информационного взаимодействия с Россией. По итогам реализации пилотного проекта будет проведена оценка его результатов и рассмотрен вопрос о введении обязательной маркировки обуви.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Почему после запуска БелАЭС цена газа продолжит оказывать влияние на стоимость электроэнергии, и каким тиражом Нацбанк выпустил памятные...
 
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