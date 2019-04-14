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ЕБРР намерен наращивать объёмы операций в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития намерен наращивать объемы операций в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководство банка подтвердило готовность не только продолжать поддержку уже работающих совместных инфраструктурных проектов, но и намерение начать подготовку новых.
Совместно с ЕБРР планируется реконструкция автомобильной дороги М3 и ряда мостов.
Есть заинтересованность также в финансировании тепловой реабилитации жилых домов и в совершенствовании систем водоснабжения и водоотведения.
2018 год стал рекордным по объемам операций банка в Беларуси. Они составили 360 миллионов евро.,
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Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития намерен наращивать объемы операций в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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