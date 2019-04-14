ЕБРР намерен наращивать объёмы операций в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития намерен наращивать объемы операций в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководство банка подтвердило готовность не только продолжать поддержку уже работающих совместных инфраструктурных проектов, но и намерение начать подготовку новых.

Совместно с ЕБРР планируется реконструкция автомобильной дороги М3 и ряда мостов.





Есть заинтересованность также в финансировании тепловой реабилитации жилых домов и в совершенствовании систем водоснабжения и водоотведения.

2018 год стал рекордным по объемам операций банка в Беларуси. Они составили 360 миллионов евро.,