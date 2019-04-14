ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

15.04.2019 19:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жители Дзержинского района обратились на горячую линию СТВ. Люди всерьез озабочены собственным здоровьем, ведь уже много лет из кранов в их квартирах течет ржавая вода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние исследования показали превышение уровня железа в семь раз? Переписка с местными коммунальниками и районной властью ничего не дала. Наш корреспондент Оксана Семашко вмешалась в ситуацию.

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

Оксана Семашко, СТВ:
Жители сразу трех деревень в Дзержинском районе вынуждены пить ржавую воду, а некоторые и вовсе отказываются от нее. А это около 600 человек. Ведь кто осмелится приготовить еду или искупать своего ребенка в такой воде?

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

Алина, мама годовалого Макара, уже истоптала ступени поликлиники, чтобы вылечить красные пятнышки на теле ребенка. Каждый поход в душ, готовка и стирка превращаются в настоящее испытание. Из-за грязной воды выходят из строя кухонные фильтры и стиральные машины. Что тогда уже говорить о здоровье?!

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

Алина Черноус, жительница деревни Боровики:
Это же вообще страшно! Вода в организм попадает. И что мне потом с ребенком делать, по больницам с ним ходить с отравлениями?!

В общем, сельчане не живут, а просто выживают. Правда, есть один бонус. За некачественную питьевую воду людям разрешили платить на 10 % меньше. Однако это не утешает. Вынуждены ездить за чистой водой в соседнюю деревню. Бутилированной много не запасешься. За помощью не раз обращались к районной власти.

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

Александр Змачинский, житель деревни Боровики:
Попали на прием к председателю. Собрал он комиссию. Беседовали больше часа. В итоге он сказал, чтоб мы и не ждали хорошей воды.

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

Жилая деревня. Есть своя станция обезжелезивания рядышком, но нас к ней не подсоединяют.

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

Вблизи действительно работает станция обезжелезивания, но она снабжает водой Минск. От безвыходного положения обеспокоенные жители обратились за помощью на горячую линию нашего телеканала.

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

В свою очередь, мы поинтересовались в местном ЖЭКе, когда сельчанам из Боровиков, Рубилок и Курганья ожидать чистой воды.

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

Денис Разумов, заместитель директора УП «Дзержинское ЖКХ»:
Данный населенный пункт включен в программу на 2022 год. Определено финансирование для строительства станции обезжелезивания. На этот год предусмотрены мероприятия по замене сетей водоснабжения. Также мы проводим периодическую сетей водоснабжения. Как сказали те же люди, годами накапливалась ржавчина, вода ненормативного качества.

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

Аналогичная проблема и в агрогородке Озеро Узденского района. Люди говорят, даже домашняя скотина отказывается пить ржавую воду.

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

Тамара Барейша, жительница агрогородка Озеро:
Налила промыть гречку, так эта гречка стала черная вся! Такая реакция.

Мы ездим за 15 километров в криницу, набираем себе воду, чтоб хотя бы суп сварить. Постираешь белое белье – сразу станет рыжее, сразу надо всё выбрасывать. А это тоже деньги стоит.

Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

Галина Нарышкина, жительница агрогородка Озеро:
В ванную набираешь воду: она рыжая, и наверху масло плавает какое-то. Позвонила в понедельник в ЖКХ инженеру. Он мне ответил: «Вы мне свою душу не изливайте. Я вам сделать ничего не могу». Так что, пожалуйста, помогите нам.

Изливать душу беспричинно жители агрогородка Озеро никому и не собирались. Сегодня их единственное желание – налить из крана чашку чистой, а не ржавой воды и утолить жажду за столько омраченных неприятными красками лет.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Жители Дзержинского района обратились на горячую линию СТВ. Люди всерьез озабочены собственным здоровьем, ведь уже много лет из кранов в их...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кореличском районе слетевший с колеса колпак ступицы попал в пассажира встречной машины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика