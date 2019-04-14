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Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жители Дзержинского района обратились на горячую линию СТВ. Люди всерьез озабочены собственным здоровьем, ведь уже много лет из кранов в их квартирах течет ржавая вода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние исследования показали превышение уровня железа в семь раз? Переписка с местными коммунальниками и районной властью ничего не дала. Наш корреспондент Оксана Семашко вмешалась в ситуацию.
Оксана Семашко, СТВ:
Алина, мама годовалого Макара, уже истоптала ступени поликлиники, чтобы вылечить красные пятнышки на теле ребенка. Каждый поход в душ, готовка и стирка превращаются в настоящее испытание. Из-за грязной воды выходят из строя кухонные фильтры и стиральные машины. Что тогда уже говорить о здоровье?!
Алина Черноус, жительница деревни Боровики:
В общем, сельчане не живут, а просто выживают. Правда, есть один бонус. За некачественную питьевую воду людям разрешили платить на 10 % меньше. Однако это не утешает. Вынуждены ездить за чистой водой в соседнюю деревню. Бутилированной много не запасешься. За помощью не раз обращались к районной власти.
Александр Змачинский, житель деревни Боровики:
Жилая деревня. Есть своя станция обезжелезивания рядышком, но нас к ней не подсоединяют.
Вблизи действительно работает станция обезжелезивания, но она снабжает водой Минск. От безвыходного положения обеспокоенные жители обратились за помощью на горячую линию нашего телеканала.
В свою очередь, мы поинтересовались в местном ЖЭКе, когда сельчанам из Боровиков, Рубилок и Курганья ожидать чистой воды.
Денис Разумов, заместитель директора УП «Дзержинское ЖКХ»:
Аналогичная проблема и в агрогородке Озеро Узденского района. Люди говорят, даже домашняя скотина отказывается пить ржавую воду.
Тамара Барейша, жительница агрогородка Озеро:
Мы ездим за 15 километров в криницу, набираем себе воду, чтоб хотя бы суп сварить. Постираешь белое белье – сразу станет рыжее, сразу надо всё выбрасывать. А это тоже деньги стоит.
Галина Нарышкина, жительница агрогородка Озеро:
Изливать душу беспричинно жители агрогородка Озеро никому и не собирались. Сегодня их единственное желание – налить из крана чашку чистой, а не ржавой воды и утолить жажду за столько омраченных неприятными красками лет.
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Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе
Новости Беларуси. Жители Дзержинского района обратились на горячую линию СТВ. Люди всерьез озабочены собственным здоровьем, ведь уже много лет из кранов в их...
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